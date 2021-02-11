İzmir’de cinnet getiren koca bıçakla eşini öldürdü çocuklarını yaraladı

Ardından da çocukları Hamit Fatih Ü. ve Zehra Ü.'yü yaralayıp, aynı bıçağı göğsüne saplayarak, intihar girişiminde bulundu. Çığlıkları duyan komşuların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Saime Ü.'nün cansız bedeni ile yaralı baba ve 2 çocuğu ile karşılaştı. Yaralanan Hamit Fatih Ü. ve Zehra Ü. ile Baykent Ü. ambulansla Bergama Necla - Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.