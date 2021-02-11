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İzmir’de cinnet getiren koca bıçakla eşini öldürdü çocuklarını yaraladı

Bergama'da ilçesinde 42 yaşındaki boya ustası . cinnet getirdi. 40 yaşındaki Eşi .'yü (40) bıçakla öldürdükten sonra çocukları . (9) ve .'yü (5) yaraladı. Gözü dönmüş koca  sonra aynı bıçağı göğsüne saplayıp intihar girişiminde bulundu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
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İzmir’de cinnet getiren koca bıçakla eşini öldürdü çocuklarını yaraladı

Tüyler ürperten olay, bugün saat 09.30 sıralarında, Fesleğen Sokak'taki evde meydana geldi. İnşaatlarda boya ustası olarak çalışan ., iddiaya göre cinnet getirip, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşi .'yü öldürdü.

Ardından da çocukları . ve .'yü yaralayıp, aynı bıçağı göğsüne saplayarak, intihar girişiminde bulundu. Çığlıkları duyan komşuların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Saime Ü.'nün cansız bedeni ile yaralı baba ve 2 çocuğu ile karşılaştı. Yaralanan Hamit Fatih Ü. ve Zehra Ü. ile Baykent Ü. ambulansla 'ne kaldırıldı.

Durumları ağır olan çocuklar ilk müdahalenin ardından 'ne sevk edildi. Baykent Ü.'nün, psikolojik sorunları bulunduğu, bu nedenle bir süredir ilaç kullandığı ileri sürüldü.



Ölen anne Saime Ü'nün cesedi ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Bergama morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hastane önünde çekilen bir kare

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