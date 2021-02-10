Koronavirüs üçüncü dalga Türkiye | Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama! O tarihe dikkat çekti

1) MUTASYONUN DA ETKİSİYLE SALGINDA ÜÇÜNCÜ BİR DALGAYI BEKLİYOR MUYUZ?



Maalesef dünyada ciddi bir üçüncü dalga tehdidi var. Özellikle virüsteki mutasyonları yakından takip edenler bu tehdidin giderek daha da yakınlaştığını görebiliyorlar. Dünyada dolaşan virüsler arasında tanımlanan varyasyonların giderek çokça yer kapladığını görüyoruz. Normalde var olan 'SARS-CoV-2'nin yerini bu varyantlar almaya başladı.

Virüsün varyasyonları, baştan beri dolaşımda olan virüse kıyasla en az yüzde 30 hatta yüzde 70 kadar daha hızlı bulaşıyor. Bu geometrik artış kısa zamanda ciddi sayıda kişinin hastalanmasına yol açabilir. Çünkü her gün katlanarak giden bir artış söz konusu. Bir önceki gün sayı üç ise diğer gün birdenbire dokuz vakayla karşılaşılabiliyor. Dolayısıyla bu süreçte zaten var olan salgının yeniden daha büyük bir dalga olan 'üçüncü dalga' ile karşımıza çıkması mümkün.