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Koronavirüs üçüncü dalga Türkiye | Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama! O tarihe dikkat çekti

Koronavirüs üçüncü dalga başladı mı | Dünya üzerinden milyonlarca insana bulaşan koronavirüste birinci ve ikinci dalga paniğinden sonra bir tehlike daha yaklaşıyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, o tarihe dikkat çekerek üçüncü dalga paniğine karşı kritik uyarılarda bulundu. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 10.02.2021 12:24 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 12:33
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Koronavirüs üçüncü dalga Türkiye | Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama! O tarihe dikkat çekti
Aralık 2019'dan beri dünyayı tehdit eden koronavirüs, geçirdiği mutasyonlarla bambaşka bir noktaya geldi. Mutasyonun önce İngiltere, ardından Güney Afrika, en son da Brezilya’da görülmesi tüm dünyada endişe yaratıyor.
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Koronavirüs üçüncü dalga Türkiye | Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama! O tarihe dikkat çekti
Söz konusu üç varyanta ülkemizde de rastlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en son yaptığı açıklamada mutasyonlu virüsün 17 kentte görüldüğünü duyurdu. Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sema Turan ise mutasyonlu virüs görülen kent sayısının 23’e yükseldiğini açıkladı.
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Koronavirüs üçüncü dalga Türkiye | Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama! O tarihe dikkat çekti
23 şehrin hangileri olduğuna dair henüz resmi olarak bir bilgi paylaşılmadı. Şehir olarak tek somut bilgi Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın’dan geldi. Prof. Dr. Aydın, DHA’ya yaptığı açıklamada mutasyonlu virüsün Trabzon’da görüldüğünü söyledi.
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Koronavirüs üçüncü dalga Türkiye | Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama! O tarihe dikkat çekti

Hürriyet'in haberine göre; bu varyantlar ülkemiz ve dünyada hızla yayılırken akıllarda tek bir soru var: "Salgında üçüncü dalga mı geliyor?" Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü tüm detayları anlattı.

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Koronavirüs üçüncü dalga Türkiye | Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama! O tarihe dikkat çekti

1) MUTASYONUN DA ETKİSİYLE SALGINDA ÜÇÜNCÜ BİR DALGAYI BEKLİYOR MUYUZ?

Maalesef dünyada ciddi bir üçüncü dalga tehdidi var. Özellikle virüsteki mutasyonları yakından takip edenler bu tehdidin giderek daha da yakınlaştığını görebiliyorlar. Dünyada dolaşan virüsler arasında tanımlanan varyasyonların giderek çokça yer kapladığını görüyoruz. Normalde var olan 'SARS-CoV-2'nin yerini bu varyantlar almaya başladı.

Virüsün varyasyonları, baştan beri dolaşımda olan virüse kıyasla en az yüzde 30 hatta yüzde 70 kadar daha hızlı bulaşıyor. Bu geometrik artış kısa zamanda ciddi sayıda kişinin hastalanmasına yol açabilir. Çünkü her gün katlanarak giden bir artış söz konusu. Bir önceki gün sayı üç ise diğer gün birdenbire dokuz vakayla karşılaşılabiliyor. Dolayısıyla bu süreçte zaten var olan salgının yeniden daha büyük bir dalga olan 'üçüncü dalga' ile karşımıza çıkması mümkün.