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Koronavirüs üçüncü dalga Türkiye | Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama! O tarihe dikkat çekti
Koronavirüs üçüncü dalga başladı mı | Dünya üzerinden milyonlarca insana bulaşan koronavirüste birinci ve ikinci dalga paniğinden sonra bir tehlike daha yaklaşıyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, o tarihe dikkat çekerek üçüncü dalga paniğine karşı kritik uyarılarda bulundu. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 10.02.2021 12:24Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 12:33