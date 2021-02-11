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28 günlük süre doldu! Aşılamada 2. doz başladı | Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?

Son dakika haberi... Türkiye ile mücadele kapsamında kitlesel aşılamaya geçmişti. Aşılama çalışmalarında ikinci doz başladı. 13 Ocak'ta Çin'den gelen SinoVac aşısının ilk dozunu olan sağlık çalışanları bugün ikinci dozla devam edecek.

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Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
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28 günlük süre doldu! Aşılamada 2. doz başladı | Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama sürecinde ikinci doz uygulaması bugün başladı. Sağlık Bakanı 'nin Bilim Kurulu toplantısında açıkladı. 11 Ocak'ta ilk aşılarını olan sağlık çalışanları bugünden itibaren ikinci aşılarını olacak.

Aşı uygulamasında iki doz arası 28 gün sürüyor.

covid19asi.saglik.gov.tr adresinden anlık paylaşılan aşılananların sayısı ve illerin aşı haritası görüntülenebiliyor.

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Şu ana kadar yaklaşık 3 milyon kişiye aşısı yapıldı.

HEDEF NÜFUSUN EN AZ YÜZDE 60'INI AŞILAMAK

Bakan Koca, "Hedef, nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır" diyerek aşının virüs karşısındaki en büyük silah olduğunu söylemişti.

70 YAŞ VE ÜZERİNİN AŞILAMASI BAŞLAYACAK

Planlanan aşı takvimine göre bugünden itibaren 70 yaş ve üzerindeki vatandaşların da aşı uygulaması başlayacak. Daha önce yaş gruplarına göre 90 yaş ve üzerinden itibaren kademeli olarak aşılanmaların ilk dozu yapılmıştı.

65 YAŞ VE ÜZERİNİN AŞILANMASI CUMA GÜNÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısında 65 yaş ve üzeri vatandaşların da cuma gününden itibaren aşılanmasına başlanacağını duyurdu.

KAMU HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR HAFTA SONU

Kritik kamu hizmetlerinde çalışanların aşılanmasına hafta sonu başlanacağını söyleyen Bakan Koca, "Başta kabine üyelerimiz olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum. Vali, il emniyet müdürü, kaymakam ve belediye başkanlarımızın kendi bölgelerindeki sağlık tesislerimizde aşılarını yaptırarak vatandaşlarımıza önderlik etmesini bekliyorum" çağrısında bulundu.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDEKİ ÖĞRETMENLER ŞUBAT SONUNDA

Yüz yüze eğitimin başlamasına kısa bir süre kaldı. Bakan Koca, yüz yüze eğitim verecek öğretmenlerin aşı süreçlerinin hızlı bir şekilde uygulanacağını söyledi. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığından listelerin alındığını belirtti. "Şubat sonuna doğru öğretmenlerimiz için de, özellikle eğitim başlanacak olan sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak" dedi.

"AŞAĞIDAKİ MESAJ TÜM VATANDAŞLARIMIZA GELENE KADAR ÇALIŞACAĞIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ayrıca Twitter hesabından, Ankara Şehir Hastanesinde yaptırdığı ikinci doz aşının ardından Sağlık Bakanlığınca cep telefonuna yollanan SMS'lerin ekran görüntüsünü paylaştı.

Bakan Koca, "Aşağıdaki mesaj tüm vatandaşlarımıza gelene kadar çalışacağız." ifadesini kullandı.

Son dakika: İkinci doz aşılama başladı SON DAKİKA: İKİNCİ DOZ AŞILAMA BAŞLADI
İkinci doz aşılama başladı! Sağlık çalışanları 2.dozu oluyor İKİNCİ DOZ AŞILAMA BAŞLADI! SAĞLIK ÇALIŞANLARI 2.DOZU OLUYOR

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