28 günlük süre doldu! Aşılamada 2. doz başladı | Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?

70 YAŞ VE ÜZERİNİN AŞILAMASI BAŞLAYACAK

Planlanan aşı takvimine göre bugünden itibaren 70 yaş ve üzerindeki vatandaşların da aşı uygulaması başlayacak. Daha önce yaş gruplarına göre 90 yaş ve üzerinden itibaren kademeli olarak aşılanmaların ilk dozu yapılmıştı.