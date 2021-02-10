Adıyaman'da koronavirüs paniği! Bir mahalle karantinaya alındı
Son dakika haberleri... Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Giriş ve çıkışların yasaklandığı mahallede, polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.
YAŞAM AA
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Balıkburnu Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.
Giriş ve çıkışların yasaklandığı mahallede, polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.