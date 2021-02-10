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Adıyaman'da koronavirüs paniği! Bir mahalle karantinaya alındı

Son dakika haberleri... 'ın ilçesinde bir mahallede, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Giriş ve çıkışların yasaklandığı mahallede, polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 10.02.2021
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Adıyaman'da koronavirüs paniği! Bir mahalle karantinaya alındı

Balıkburnu Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Giriş ve çıkışların yasaklandığı mahallede, polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

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