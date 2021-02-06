Son dakika: İstanbul'da inanılmaz görüntüler!
Son dakika haberine göre İstanbul Boğazı'nın Marmara denizi girişinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesiyle transit gemi geçişlerinde zaman zaman aksamalar meydana geldi. Beyaz örtüyle kaplanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi. Öte yandan, Kocaeli'de de sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.
İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi girişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis öğle saatlerine doğru 15 Temmuz Şehitler köprüsüne kadar ulaştı.
Yoğun sis nedeniyle Boğaz girişinde görüş mesafesi düştü. Sis nedeniyle boğazdan yapılan transit gemi geçişlerinde zaman zaman aksamalar olduğu belirtildi.
Yoğun sis öğle saatlerinden sonra rüzgarında etkisiyle dağılarak büyük ölçüde etkisini kaybetti. Beyaz örtüyle kaplanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.
BAZI ARABALI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Kocaeli'de sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.
Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde sisin etkisini artırması sonucu bölgede görüş mesafesi azaldı.
İzmit Körfezi'ndeki sis nedeniyle, Gebze Eskihisar ve Yalova Topçular arasında hizmet veren bazı arabalı vapur seferleri iptal edildi.
Hava koşullarının düzelmesinin ardından seferler normal seyrinde yapılacak.
Öte yandan Osmangazi Köprüsü mevkisindeki sis güzel görüntü oluşturdu.