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Son dakika: İstanbul'da inanılmaz görüntüler!

Son dakika haberine göre 'nın girişinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesiyle transit gemi geçişlerinde zaman zaman aksamalar meydana geldi. Beyaz örtüyle kaplanan Boğazı havadan görüntülendi. Öte yandan, 'de de sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 06.02.2021 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021
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Son dakika: İstanbul'da inanılmaz görüntüler!

'nın girişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis öğle saatlerine doğru 15 Temmuz Şehitler köprüsüne kadar ulaştı.

Yoğun sis nedeniyle Boğaz girişinde görüş mesafesi düştü. Sis nedeniyle boğazdan yapılan transit gemi geçişlerinde zaman zaman aksamalar olduğu belirtildi.

Yoğun sis öğle saatlerinden sonra rüzgarında etkisiyle dağılarak büyük ölçüde etkisini kaybetti. Beyaz örtüyle kaplanan Boğazı havadan görüntülendi.

BAZI ARABALI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
'de sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde sisin etkisini artırması sonucu bölgede görüş mesafesi azaldı.

'ndeki sis nedeniyle, ve arasında hizmet veren bazı arabalı vapur seferleri iptal edildi.

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