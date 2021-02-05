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Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı

Son dakika haberleri... 'da etkili olan sis ve pus nedeniyle 'nda görüş mesafesinin yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
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Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinin yarım milin altına düşmesi sonucu gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı.

GÖRÜŞ YARIM MİLİN ALTINA DÜŞTÜ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan pus ve sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düştüğü belirtildi.

GEÇİŞLER ASKIYA ALINDI
Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 09.05'te çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

İstanbul Boğazında sis nedeniyle askıya alınan gemi geçişleri tekrar başladı İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS NEDENİYLE ASKIYA ALINAN GEMİ GEÇİŞLERİ TEKRAR BAŞLADI

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