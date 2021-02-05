Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı
Son dakika haberleri... İstanbul'da etkili olan sis ve pus nedeniyle İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı.
YAŞAM AA
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GÖRÜŞ YARIM MİLİN ALTINA DÜŞTÜ
GEÇİŞLER ASKIYA ALINDI
İstanbul Boğazı'nda sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinin yarım milin altına düşmesi sonucu gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı.
GÖRÜŞ YARIM MİLİN ALTINA DÜŞTÜ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan pus ve sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düştüğü belirtildi.
GEÇİŞLER ASKIYA ALINDI
Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 09.05'te çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.