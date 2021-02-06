Çanakkale Boğazı 13,5 saat sonra transit gemi geçişine açıldı
Yoğun sis nedeniyle dün akşam saat 21.20 itibariyle transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı sisin etkisini kaybetmesi sonrası saat 11.00 itibariyle transit gemi geçişlerine açıldı.
YAŞAM DHA
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Çanakkale Boğazı'nda dün akşam saat 21.20 itibariyle etkisini artıran sis nedeniyle denizde görüş mesafesinin azalması üzerine transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Yoğun sis nedeniyle dün gece çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı bölgedeki yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı trafiği 13,5 saat sonra normale dönerek yeniden açıldı.