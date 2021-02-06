Antalya’da güzellik merkezine giden Aslı İlhan hayatının şokunu yaşadı! Yüzü yandı tehdit edildi

Yanıklardan dolayı 2 gün işe gidemediğini ve yüzünü maskelerle kapattığını ifade eden İlhan, "Aradan belirli bir süre geçtikten sonra da başka bir salona gittim. Onlara ilk gittiğim salonun adını verdim ve orada yüzümü yaktıklarını söyledim. O kadar çok ürün kullandım ama yine de geçiremedim. Dedim ki belki bir salonun etkisi olur diye gittim ama yine mağdur oldum. Daha çok yaktılar ve daha çok mağdur oldum" diye konuştu.