Bursa'da bir mahalle riskli alan ilan edildi

"KAMULAŞTIRMA TAMAMLANACAK"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bursa'nın incisi Yıldırım ilçemizin tamamını güvenli yaşam alanına dönüştürme çalışmalarımız sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un ilçemizi 2019 yılındaki ziyaretinde başlattığımız süreç, meyvelerini vermeye başladı. Bakanlıkça yürütülen zemin etüdü ve fizibilite çalışmaları sona erdi ve 31387 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi. Bölgenin alanı 3.6 hektar. 120 bina ve 320 hak sahibi var. Biz bölgenin yüzde 30'luk bölümünü hak sahipleri ile anlaşarak satın almıştık. Kalan kısmın kamulaştırmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordinasyon halinde tamamlayacağız. Halen ölçümlerde hareketliliğin yer yer görüldüğü bölgede konut inşası veya başka bir yapılaşma olmayacak. Uzun süredir belirsizliğin son bulması için bir süreç yönetiyorduk. Çünkü buradaki hareketlilik sadece riskli alan değil çevresi içinde bir tehdit oluşturabilirdi. Ben kararın tüm Yıldırım'a hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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