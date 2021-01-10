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Yola çıkacaklar dikkat! Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Son dakika haberi... Dağı’nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve görüş mesafesinin 5 metreye kadar düşmesine sebep olan sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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Yola çıkacaklar dikkat! Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Bolu'da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yoğun sis ve sağanak yağmur etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde devam eden yağmur ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Yola çıkacaklar dikkat! Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT! YOĞUN SİS SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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