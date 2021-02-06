Kadıköy'de fıstık çamı gerginliği! Mahalleli tepki gösterdi: Bir katilden farkı yok

100 YILLIK MAHALLEMİZİN FISTIK ÇAMI, GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİM

100 yıllık mahallenin fıstık çamı olduğunu söyleyen başka bir kişi ise, "Çok kıymetli ve sağlıklı bir fıstık çamı ağacı. Zamanında çocuklarımız fıstık toplardı. Böyle nostaljik bir durumu da var. İnsan gibi kıymetli bizim için hiç farkı yok. Gözyaşları içinde izledik biz. Bir katilden farkı yoktur benim için" diye konuştu.