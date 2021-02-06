Leman Esma Kasay Han kimin | Yıllara meydan okuyan han! Dudak uçuklatan fiyatla satılığa çıkarıldı

"İSTİYORUZ Kİ BU KÜLTÜR BURADA YAŞATILSIN"

Aile büyüklerinin satış şartını anlatan Başaran, "Bu konuda belirli kişilerle temasa geçtik. Ailenin çok hassas olduğu bir konu var. Ben paramı veririm ve buranın sahibi olurum şeklinde değil. Burası bir ülkenin değeri. Ülkemizin mirasını satıyoruz. Dünya mirası diyoruz. Yurt dışından gelecek taleplere ikinci üçüncü sırada bırakıyoruz. Çünkü burası Topkapı Sarayı gibi Ayasofya gibi Sultanahmet Camii gibi tarihi eserlerden bir tanesi. İstiyoruz ki bu kültür burada yaşatılsın. Ailenin en önemli önceliklerinden bir tanesi de bu. Ticaret ikinci, üçüncü planda kalıyor. Çok köklü ve bilindik bir ailenin bir kültür mirası inşallah aynı şekilde değer bulacak. Talepler oldu. Çinli bir dünya markası buraya geldi. Burasını bir şirket merkezi yapmak istedi. Biz onu askıya aldık. Bilindik bir Japon markası da teklif verdi ve onu da askıya aldık. Burayı önce kendi kültür mirasımızı yaşatacak bir aileye vermek istiyoruz. Tekliflerimizi yazılı teklif usulüyle alıyoruz. Teklifleri değerlendirirken de size geri döneceğiz deyip onları geri planda bıraktık." dedi.