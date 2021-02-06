06 Şubat 2021, Cumartesi
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Annesini balkona kilitledi! Şaşkına çeviren anlar

Son dakika haberine göre; 'da , çamaşır asmak için çıktığı balkonda, 2 yaşındaki kızı Öykü'nün kapıyı kilitlemesi sonucu mahsur kaldı. Öztop, yaklaşık 30 dakikalık bir operasyonla mahsur kaldığı balkondan itfaiye yardımıyla kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.02.2021
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Annesini balkona kilitledi! Şaşkına çeviren anlar

Sabah saatlerinde 'nın ilçesi Çaybaşı Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4'üncü katında meydana gelen olayda , çamaşır asmak için balkona çıktığı sırada minik kızı Öykü, balkon kapısını kilitledi.

Balkonda mahsur kalan Öztop, çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı ile adrese gelen itfaiye ekipleri, sepete binerek Sevgi Öztop'un mahsur kaldığı balkona çıktı.

İtfaiye ekibi çalışma yaptığı sırada Sevgi Öztop, sürekli çocuğunu odada kalması konusunda uyardı.

Öztop, itfaiye ekibinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kapının açılmasıyla evine girebildi.

Çocuğuna sarılan Öztop, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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