FETÖ'de bölünme başladı! Kendi başlarına harekete edecekler

Karanlık yüzünün ortaya çıkmasının ardından isyanın baş gösterdiği FETÖ terör örgütünde parçalanmalar da başladı. Örgütün Avustralya'nın Queensland eyaletinde faaliyetlerini sürdüren QECF (Queensland Education Cultural Foundation) Pensilvanya'dan alınan atama kararlarını tanımayacağını ve tek başına hareket edeceğini açıkladı. Açıklamaya örgütün firari üyesi Önder Aytaç'tan destek geldi. Aytaç bildiriyi "Fransız devrimi" olarak yorumladı.

FETÖ elebaşı Gülen'in sağlık durumundaki olumsuz gidişata ve örgüt yönetiminin aldığı kararlara tepki gösterenler tek tek örgütten ayrılıyor. Hain darbe girişimi sonrası yurtdışına kaçan yüzlerce örgüt üst düzey yöneticisi, "Gelenekçiler", "Yenilikçiler", "Barborosçular ve Mustafa Özcan Grubu şeklinde bölünmeye başlarken en ciddi somut adım örgütün Avustralya'daki çatı kuruluşundan geldi. Örgüt tek başına hareket etme kararı aldı.

İSYANLAR BAŞLADI

Türkiye'de 15 Temmuz'da askeri darbe yapmaya kalkışan; adı kumpaslar, soru çalmalar, cinayetler, cinsel içerikli şantaj kasetleriyle anılan FETÖ'de son günlerde kargaşa hakim. Örgütün üst düzey yöneticilerini sorgulayanlar, Pensilvanya'dan gelen kararlara itiraz edenler FETÖ liderinin ölmesini beklemeden isyan bayrağını açtılar.

AVUSTRALYA'DAN MANİFESTO

Örgüt içerisinde ciddi güç savaşları yaşanırken ilk ciddi somut kırılma Okyanusya kıtasından geldi. 27 Ocak 2021 tarihinde FETÖ'ye bağlı Avustralya'da faaliyet gösteren Queensland Education Cultural Foundation (QECF) isimli vakıf yaptığı açıklamayla Pensilvanya'dan gelecek hiç bir kararı tanımadıklarını açıkladı. Twitter hesabından 'Kamuoyuna Duyuru' başlıklı bir bildiri yayınlayan Vakıf, Avustralya yapılanmasında faaliyet gösteren eğitim kurumlarında "eyalet abisi" "mütevelli heyeti" "öğretmen" "belletmen" ve "idari kadronun" Pensilvanya'dan atanmasına itiraz etti. Bu atanmaları kesinlikle kabul etmediklerini ve olası atamaları asla kabul etmeyeceklerini açıklayan Vakif, " Bu konuda tek yetkili biziz" dedi.

ÖRGÜTÜN FİRARİLERİNDEN DESTEK

Örgütün başkaldırış bildirgesine ilk destek örgütün beyin takımında yer alan eski Polis Akademisi Öğretim Üyesi Önder Aytaç'tan geldi. Firari FETÖ üyesi Aytaç, "Bu onurlu başkaldırı, kötü hizmet yönetiminin olduğu her ülkede 1 emsal, 1 Fransız devrimi halk hareketi olabilir" yorumunu yaptı.

FETÖ'nün Avustralya yapılanmasında çatı kuruluşu QECF tarafından 27 Ocak 2021 günü yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"QECF mütevelli heyeti, Hizmet Kurumu adına tek yetkili birimdir ve QECF mütevelli heyeti tarafından görevlendirilmemiş hiçbir kişi ve kurum bu yetkiyi kullanma hakkına sahip değildir. QECF üyeleri eyaletimiz dışında alınan ve tarafımıza iletilen kararları anlamakta zorlanmaktadır. Geçmiş olumsuz tecrübelerde ortaya çıkmış birçok mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması adına, tekrar edecek bu tarz uygulamalar üyelerimiz tarafından kabul edilmeyecektir. Ülke ve eyalet istişarelerinin ve Hizmete bağlı olan insanları bir araya getiren diğer platformların çok önemli olduğu kanaatindeyiz. Fakat bu heyetlerin oluşturulmasında, karar alma ve denetleme süreçlerinde kurumsal ve etik kuralların yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ülke ve eyalet çapında karar alma süreçlerinde görev ve yetki kapsamı dışına çıkılmamalı, istişare heyetlerinin birbirine tavsiye dışında bir üstünlüğü olmamalı. İstişare heyetleri arasında bir hiyerarşi kurulacaksa da, ülke düzeyindeki heyette eşit temsil hakkı olmalıdır. Eyaletimiz adına dışarıdan karar alınmaması, tüm QECF üyelerine ve onların düşüncelerine duyulan saygının bir gereğidir. Eyaletimizdeki kurumlarda görevlendirilmesi düşünülen, hangi pozisyon olursa olsun (öğretmen, eyalet abisi, idari personel) ister Türk olsun ister yabancı, iş tanımlarının, ilgili görevden beklentilerin ve çalışma koşullarının şeffaf bir şekilde belirli olması kanaatindeyiz. Bu konuda gerekli süreçlerin ilgililer tarafından takibi QECF Board'u ve mütevelli heyeti tarafından yapılacaktır.