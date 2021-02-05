Bursa'da akılalmaz yöntem! Uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haberine göre; Bursa'da 500 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği ceviz yüklü kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı. Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
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Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi 22. Çeşme Sokak'ta devriye gezen polis ekipleri, Mert Ö. (32) yönetimindeki 77 AAT 381 plakalı ceviz yüklü kamyoneti durdurdu.
Sürücünün hareketlerinden şüphelenen ekipler, kamyonette gerçekleştirdikleri aramada cevizlerin arasına gizlenmiş 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.