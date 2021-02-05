05 Şubat 2021, Cuma
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Bursa'da akılalmaz yöntem! Uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberine göre; 'da 500 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği ceviz yüklü kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.02.2021
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Bursa'da akılalmaz yöntem! Uyuşturucu ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi 22. Çeşme Sokak'ta devriye gezen polis ekipleri, Mert Ö. (32) yönetimindeki 77 AAT 381 plakalı ceviz yüklü kamyoneti durdurdu.

Sürücünün hareketlerinden şüphelenen ekipler, kamyonette gerçekleştirdikleri aramada cevizlerin arasına gizlenmiş 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

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