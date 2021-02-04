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TBMM Başkanı Şentop'tan Arnavutluk açıklaması! FETÖ mesajı

'nün 'ta da mevcudiyete sahip olduğunu dile getiren TBMM Başkanı Şentop, "FETÖ'nün -Arnavutluk ilişkilerini zehirlemesine asla izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 04.02.2021
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TBMM Başkanı Şentop'tan Arnavutluk açıklaması! FETÖ mesajı

TBMM Başkanı Şentop, FETÖ'nün birçok Balkan ülkesinde olduğu gibi Arnavutluk'ta da mevcudiyete sahip olduğunu belirterek, "FETÖ terör örgütünün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk Başbakan Edi Rama'nın 6-7 Ocak'taki Türkiye ziyareti sırasında ikili ilişkilerin "stratejik ortaklık" seviyesine çıkarıldığını söyledi.

FETÖ'nün birçok Balkan ülkesinde olduğu gibi Arnavutluk'ta da mevcudiyete sahip olduğunu belirten Şentop, "FETÖ terör örgütünün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Şentop, "Avlonya'da Başkonsolosluğumuzun açılması için gerekli izinler tamamlandı. İnşallah en kısa sürede faaliyete geçecek. Böylece Arnavutluk'un güneyinde turizmin gelişmesine katkıda bulunacağız." şeklinde konuştu.

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