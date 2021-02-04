Antalya’da 20 yaşındaki 1 çocuk annesi kadına kocasından akılalmaz işkenceler

1 aylık uzaklaştırma kararına rağmen içinde bir korku olduğunu anlatan Büşra D, eşinin yaptıklarının cezasız kalmamasını ve tutuklanmasını istedi.

Büşra D'nin avukatı Gözde Özsoy ise müvekkilinin uzun süredir cebir, tehdit ve şiddet eyleminin mağduru olduğunu söyledi.

Büşra D'nin yaşadığı şiddetin dayanılmaz boyutlara ulaştığını dile getiren Özsoy, "Müvekkilim konuyu artık adli makamlara taşımıştır. Bizde Cumhuriyet Başsavcılığına koruma tedbir talepli başvurumuzu yaptık. Hukuki ve yasal süreci titizlikle yürüteceğiz. Şüpheli, kadına şiddet failidir. Müvekkilim erken davranarak adli makamlara başvurdu ve kendini koruma altına aldı. Şu durumda koruma tedbir kararı müvekkilimi koruyamamaktadır. Biz suç duyurumuzda tutuklama tedbiri de talep edeceğiz. Müvekkilim daha üst bir korumaya muhtaç. Şu an bir aylık bir uzaklaştırma kararı var. Biz bir kadın cinayeti daha olmasın diye tutuklama kararı talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.