Antalya’da 20 yaşındaki 1 çocuk annesi kadına kocasından akılalmaz işkenceler

Büşra D, ortaokul yıllarında tanıştığı eşiyle ilerleyen yıllarda kaçarak evlendiklerini söyledi. Ailesinin bu birlikteliği kabul etmediğini, her zaman eşini ailesine karşı savunduğunu dile getiren Büşra D, "Ailem bana kızarken eşim beni korur kollar diye düşünmüştüm. Kaçarak evlendik. Her tehlikeye karşı beni koruyacağını zannettim ama öyle olmadı. Kısa süre sonra eşimle aramızda tartışmalar başladı. Evlenmeden önceki fotoğraflarımı görerek eşim kıskançlık krizlerine girmeye başladı. Beni her yerde aşağılamaya başladı. 'Benim her istediğimi yapmak zorundasın, nikahım altındasın, seni döverim de söverim de hiçbir şekilde gidemezsin. Çocuğunu elinden alırım' diyordu. Çocuğumuzun doğumunu bile sevinçle karşılamadı. Hep alttan aldım, her yaptığına 'evet' dedim" diye konuştu.