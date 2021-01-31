Trafikte 3 kadını sopayla dövmüştü! Cezası belli oldu





KIZINI KORUMAK İÇİN VURMUŞ



Sanık Ali G. hakkında 3 kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın görülen ilk duruşmasında sanık Ali G., mağdur kadınlar Feride K., kız kardeşi Hilal K. ve arkadaşı Dilara K. hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık Ali G., olay günü karşı taraftaki kadınların kızına saldırdığını öne sürerek, kızına yardım etmek için kadınlara elindeki tahta parçası ile birer defa vurduğunu söyledi. Mağdur kadınlar ise sanığın kızının kendilerine saldırdığını, sanığın da sopa ile kendilerine vurduğunu belirtti.