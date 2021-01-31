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Son dakika: Yağışlar İstanbul'a hayat oldu! | İstanbul barajlarındaki son durum

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
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Son dakika: Yağışlar İstanbul'a hayat oldu! | İstanbul barajlarındaki son durum

BARAJLARDAKİ SU 22 GÜNDE İKİ KATINDAN FAZLA ARTTI

'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü.

Önce yağmur ardından gelen kar yağışlarıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen 22 günde İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 40.39'a ulaştı. 22 günde doluluk oranındaki yüzde 21.23'le barajlardaki su iki katından fazla arttı.

İstanbul'un önemli ve büyük barajlarından 'ta doluluk oranı 39.74'e yükseldi. Alibeyköy barajında ise yüzde 51.65 olarak ölçüldü. Her iki barajda da eskiden kuruyan alanlar yeniden suyla dolmaya başladı.


NEREDEN NEREYE GELDİ

İstanbul'un barajlarında geçtiğimiz yıl en fazla doluluk oranı yüzde 66.58'le mayıs ayında ölçülmüştü. Bu tarihten itibaren başlayan düşüşte eylül ayında doluluk oranı yüzde 41.95, ayında yüzde 27.66 olarak kayıtlara geçmişti.

ayında yüzde 22.32'ye gerileyen baraj doluluk oranları son olarak 9 Ocak 2021 tarihinde en düşük seviye olan 19.16'ya kadar inmişti. Ancak son günlerdeki artışa rağmen baraj doluluk oranları geçen yılın gerisinde kaldı. Geçen yıl bu tarihte İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 56.74 olarak kayıtlara geçmişti.


İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

- doluluk oranı yüzde 44.56

-Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 13.55

-Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 18.83

-Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 43.26

-Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 51.65

-Terkos barajı doluluk oranı yüzde 39.74

-Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 47.58

-Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 45.57

- doluluk oranı yüzde 54.18

- doluluk oranı yüzde 63.24

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