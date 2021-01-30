Son dakika: Güleda Cankel cinayetinde kan donduran ifade: Ölene kadar karnında oturdum

Eziyet süresinde mağdurun sağ ve bilincinin açık olması gerektiğini belirten mahkeme gerekçesinde, "Sanığın maktulle aralarında çıkan tartışma sonucunda önce kablo ile boğmaya çalışması, ancak maktulün ölmediğini anlaması üzerine bu kez kalbinden çok sayıda bıçak darbesi ile öldürmesi ve maktulün öldüğünden emin olana kadar karnına oturması şeklinde gelişen eylemde sanığın öldürme kastının yanında işkence ya da eziyet çektirme kastının da bulunduğuna dair her türlü şüpheden uzak delil bulunmamaktadır" denildi.