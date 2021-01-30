İstanbul'da otobüse binemeyen kadın çılgına döndü! Halk otobüsüne saldırdığı anlar kamerada

Olay, dün öğle saatlerinde Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, yoğun bakımda babasının olduğunu iddia ederek bulvar üzerindeki durakta halk otobüsüne binmek istedi.