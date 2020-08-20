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Son dakika: Güleda cinayetinde flaş gelişme! Katil Zafer Pehlivan'ın cezası belli oldu

Son dakika haberi... 'da üniversite öğrencisi 'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada sanık , cezasına çaptırıldı.

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Giriş Tarihi: 20.08.2020 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
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Son dakika: Güleda cinayetinde flaş gelişme! Katil Zafer Pehlivan'ın cezası belli oldu

Isparta'da, Güleda Cankel'i (19) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan (20) hakkında ömür boyu hapis cezası verildi.

Isparta'da eski kız arkadaşı üniversiteli Güleda Cankel'i, geçen yıl 18 Kasım'da kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan, hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek'ten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Zafer Pehlivan, yargılandığı davada 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Eski erkek arkadaşı kalbinden bıçaklamıştı! Katil Zafer Pehlivanın cezası yarın belli olacak! ESKİ ERKEK ARKADAŞI KALBİNDEN BIÇAKLAMIŞTI! KATİL ZAFER PEHLİVAN'IN CEZASI YARIN BELLİ OLACAK!

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