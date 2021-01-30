Adnan Oktar örgütünün karanlık yüzünü anlattı! Örgütü çökerten isimden flaş açıklamalar

* Sonra ben kardeşimle, teyzemin çocuklarını, akrabalarım, mahalle arkadaşlarım derken on kişiden fazla yakınımı bu halkaya dahil ettim. Bizi her hafta toplayıp örgütün doktorları, mühendisleri gelip tebliğ yapıyordu ve bizim çok hoşumuza gidiyordu. Önümüze bir havuç konuyordu, örgüte girme havucu. Biz de canhıraş "Mehdi var, kitaplar okunuyor, muazzam bir yapı, çok iyi insanlar bunlar" falan diye düşünüyoruz. Daha algılayamıyoruz o zaman, en dış halkadayız.

* Böyle devam ederken bir gün "Size bir ev açalım" dediler. Sadece bize bir ev açtılar. Örgütte ikinci yılındayız ama daha Adnan Oktar'ı görmedik. Oktar bizim için artık tanrısal bir şey yani. Zaten örgütün sistematiği bu. Mehdiyet, madde, dünyada hiçbir şeyin gerçek olmadığı, her şeyin metafizik olduğu, her şeyin hayal olduğu vesaire vesaire...

ÖRGÜT KURALLARI

* Bir iki yıllık çok yoğun psikolojik bir baskı ortamı oldu. Yani bu çok manyak bir ortam. Şöyle düşünün mesela bir, iki yıl et yemek yasak. Sadece soya yiyorsun, makarna yiyorsun. Cinsel ilişki yasak. Hazır değilsin daha deniyor. Çok az uyuyorsun. Kur'an ayeti ezberletiyorlar; cehennemle ilgili, itaatle ilgili. Bine yakın ayet ezberletiyorlar. Böyle garip teknikler, metotlar uyguluyorlar. Çok ciddi bir yoğun, sistematik örgüt radyasyonuna maruz kalıyorsunuz.

* Sizin kafanız sadece bir olguya kilitleniyor. O da Adnan Oktar'ı görme olgusu. Göreceksiniz, onun onayını alacaksınız ve artık diğer sizin evinize gelen sizin üstünüz olan kişilerle aynı seviyeye çıkacaksınız, katman atlayacaksınız. Bu havuçla Adnan Oktar'ın yanına gittik 2003 yılında. Bize saçma sapan bir şeyler anlattı ama bizim elimiz ayağımız boşaldı.