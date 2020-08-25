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Haberler Galeri Eski erkek arkadaşı kalbinden bıçaklamıştı! Güleda Cankel cinayetinde dikkat çeken mektup detayı

Eski erkek arkadaşı kalbinden bıçaklamıştı! Güleda Cankel cinayetinde dikkat çeken mektup detayı

Son dakika haberi... Güleda Cankel cinayetinin karar duruşmasında Isparta 1.Ağır Ceza Mahkemesinin tutuklu sanık Zafer Pehlivan'a kasten adam öldürme suçundan verdiği "Ömür Boyu Hapis Cezası" kararı tartışmaları da beraberinde getirdi. Üniversite öğrencisi Güleda Cankel, 19 Kasım 2019'da Isparta'da, Muğla'dan gelen eski arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Güleda'nın yakınları ve avukatları cezanın yetersiz olduğunu savunuyor. Sanığın avukatları ise mahkemenin yoğun baskısı nedeniyle, müebbet hapis cezası verdiğini iddia ediyorlar.

Giriş Tarihi: 25.08.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 09:38
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Eski erkek arkadaşı kalbinden bıçaklamıştı! Güleda Cankel cinayetinde dikkat çeken mektup detayı

Güleda'nın ailesinin avukatı ve Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun, Sabah muhabirine mahkemenin verdiği kararı değerlendirerek,

"Ben ailenin avukatıyım. Aynı zamanda Muğla Barosu olarak da davaya müdahil olduk. Son duruşma da mahkeme Güleda'yı öldüren sanığa 'kasten öldürmek' suçundan 'müebbet hapis cezası' verdi. Ancak dosyada failin bu cinayeti tasarladığını gösteren bir mektup var. Bu mektup sanık Zafer Pehlivan polise teslim olduktan sonra yapılan üst aramasında cebinden çıktı.

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Eski erkek arkadaşı kalbinden bıçaklamıştı! Güleda Cankel cinayetinde dikkat çeken mektup detayı

Biz mahkemeye, sanığın cebinden çıkan mektup da dahil, cinayeti tasarlayarak işlediğini gösteren çok sayıda delil olduğunu ifade ettik. Mahkeme bizim sunduğumuz bu delileri dikkate almadı. Sanık mahkemenin verdiği bu ceza ile 24 yıl cezaevinde kalacak. Karar, 'Tasarlayarak Öldürme" dikkate alınarak ceza verilseydi sanık 30 yıl cezaevinde kalacaktı. Verilen müebbet hapis kararıyla ilgili Bölge İdare Mahkemesine (İstinaf) Başvuracağız"

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Eski erkek arkadaşı kalbinden bıçaklamıştı! Güleda Cankel cinayetinde dikkat çeken mektup detayı

SANIK AVUKATININ AÇIKLAMALARI…

Sanık Zafer Pehlivan'ın Avukatı Talat Atasoy ise müvekkilinin savunma hakkının kısıtlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Cezanın fazla olduğunu müvekkilin tahrik altında adam öldürmeden ceza alması gerektiğini düşünüyoruz. Kararı bu yönden ve diğer eksiklikler ve lehte hükümlerin uygulanmaması yönünde üst mahkemelere taşıyacağız.

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Eski erkek arkadaşı kalbinden bıçaklamıştı! Güleda Cankel cinayetinde dikkat çeken mektup detayı

Dava sürerken basın, sosyal, medya, siyaset ve STK'lar müvekkilim halkında hüküm verdi. Hukukta kesin delil olmadan ve olayın bütününü anlamadan karar vermek doğru değildir. Son 15 dakika açıklanırsa müvekkilim tahrik hükümlerinden faydalanabilir oysa tüm taleplerimiz reddedildiği için bunu yapamadık"

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Eski erkek arkadaşı kalbinden bıçaklamıştı! Güleda Cankel cinayetinde dikkat çeken mektup detayı

Güleda'nın Babası Mustafa Cankel ise dava sonucunun kendisini çok üzdüğüne işaret ederek, şunları kaydetmişti:

"Karar beni o kadar üzdü ki beni, çıkışta kızımın kabrine ziyarete gidince ona bunu nasıl haber edeceğimi düşümdüm. Kızımın kabrine gidip ona bu kararı söyleyemedim. eşime bunu nasıl söyleyeceğimi çok düşündürdü. Gidemedim. Eşime de haber veremedim"