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Eski erkek arkadaşı kalbinden bıçaklamıştı! Güleda Cankel cinayetinde dikkat çeken mektup detayı
Son dakika haberi... Güleda Cankel cinayetinin karar duruşmasında Isparta 1.Ağır Ceza Mahkemesinin tutuklu sanık Zafer Pehlivan'a kasten adam öldürme suçundan verdiği "Ömür Boyu Hapis Cezası" kararı tartışmaları da beraberinde getirdi. Üniversite öğrencisi Güleda Cankel, 19 Kasım 2019'da Isparta'da, Muğla'dan gelen eski arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Güleda'nın yakınları ve avukatları cezanın yetersiz olduğunu savunuyor. Sanığın avukatları ise mahkemenin yoğun baskısı nedeniyle, müebbet hapis cezası verdiğini iddia ediyorlar.
Giriş Tarihi: 25.08.2020 09:35Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 09:38