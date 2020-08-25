Eski erkek arkadaşı kalbinden bıçaklamıştı! Güleda Cankel cinayetinde dikkat çeken mektup detayı

Güleda'nın Babası Mustafa Cankel ise dava sonucunun kendisini çok üzdüğüne işaret ederek, şunları kaydetmişti:

"Karar beni o kadar üzdü ki beni, çıkışta kızımın kabrine ziyarete gidince ona bunu nasıl haber edeceğimi düşümdüm. Kızımın kabrine gidip ona bu kararı söyleyemedim. eşime bunu nasıl söyleyeceğimi çok düşündürdü. Gidemedim. Eşime de haber veremedim"