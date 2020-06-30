Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan'dan 'reddi hakim' talebinde bulundu
Isparta’da 19 yaşındaki Güleda Cankel’i ayrılmak istediği için canice öldüren ve tutuklu yargılanan erkek arkadaşı Zafer Pehlivan, reddi hakim talebinde bulundu.
Tutuklu sanık Zafer Pehlivan hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
SEGBİS ARACILIĞIYLA KATILDI
Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü 3'üncü duruşmasına sanık Zafer Pehlivan, SEGBİS aracılığıyla Burdur Cezaevi'nden katıldı.
TUTUKLU SANIK REDDİ HAKİM İSTEDİ
tutuklu sanık Zafer Pehlivan'ın avukatı, mahkemeye dilekçe vererek, müvekkilinin reddi hakim talebinde bulunduğunu bildirdi. Mahkeme heyeti, reddi hakim talebinin bir üst mahkeme olan Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
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