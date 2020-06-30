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Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan'dan 'reddi hakim' talebinde bulundu

’da 19 yaşındaki ’i ayrılmak istediği için canice öldüren ve tutuklu yargılanan erkek arkadaşı ,  reddi hakim talebinde bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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TÜRKİYE'Yİ AĞLATMIŞTI! KATİLDEN ŞOK TALEP

Tutuklu sanık hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SEGBİS ARACILIĞIYLA KATILDI

1. 'nde görülen davanın bugünkü 3'üncü duruşmasına sanık Zafer Pehlivan, SEGBİS aracılığıyla Cezaevi'nden katıldı.

TUTUKLU SANIK REDDİ HAKİM İSTEDİ

tutuklu sanık Zafer Pehlivan'ın avukatı, mahkemeye dilekçe vererek, müvekkilinin reddi hakim talebinde bulunduğunu bildirdi. Mahkeme heyeti, reddi hakim talebinin bir üst mahkeme olan Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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