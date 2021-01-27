Son dakika: Bursa'da can pazarı! Lodosun oluşturduğu şiddetli fırtınaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

'20 SANİYE SÜRDÜ, UCUZ ATLATTIK'

Şiddetli fırtına iş yerinde hasara neden olan Fatih Ural, "Aniden gelen rüzgarla, soba ve sandalyelerin havaya kalktığını gördük. Panik yaşadık çünkü ne olduğunu anlayamadık. Bir anda ne olduysa oldu. Sonra bir baktık ki, bütün çatı ve tamponlar havada uçuşuyor. Zaten kamera kayıtlarında da baktığımızda hepsini gördük. Sonra dedik ki, 'Biz ucuz kurtulmuşuz', dışarı çıktığımızda olayın ciddi olduğunu gördük. 20 saniye sürdü. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.