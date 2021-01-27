27 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Bursa'da can pazarı! Lodosun oluşturduğu şiddetli fırtınaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika: Bursa'da can pazarı! Lodosun oluşturduğu şiddetli fırtınaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberine göre ’da çatıları uçurup, araçların hasar olmasına neden olan fırtınasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan şiddetli lodos sanayi sitesini yerle bir etti. İş yerinde hasara neden olan , "Biz ucuz kurtulmuşuz’, dışarı çıktığımızda olayın ciddi olduğunu gördük. 20 saniye sürdü. Verilmiş sadakamız varmış" dedi. A Haber muhabiri Necat Kırbulut, olay yerinden detayları aktardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
ABONE OL

Saatteki hızı 80 kilometreye çıkan , ilçesinde bulunan bir sanayi sitesinde fırtınaya neden oldu. Vatandaşlara zor anlar yaşatan fırtınada 4 iş yerinin çatısı uçarak, 19 aracın üzerine düşüp, maddi hasar meydana getirdi. Yoldan geçen bir vatandaş da kopan çatı parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı. 20 saniye süren fırtınada dron ve güvenlik kamerası ile cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler, lodosun neden olduğu tahribatı gözler önüne serdi.

FIRTINA ANLARI SANİYE SANİYE SANİYE KAMERADA
örüntülerde hortumun etkisiyle bölgede bulunan dükkanların önündeki malzemelerin çevreye saçıldığı ve araç parçalarının havada uçarak, vatandaşlar için tehdit oluşturduğu yer alıyor.

Vatandaşların da yaralanmamak için kendilerini kormaya çalıtığı anlar da görüntülere yansıdı.

'20 SANİYE SÜRDÜ, UCUZ ATLATTIK'
Şiddetli fırtına iş yerinde hasara neden olan , "Aniden gelen rüzgarla, soba ve sandalyelerin havaya kalktığını gördük. Panik yaşadık çünkü ne olduğunu anlayamadık. Bir anda ne olduysa oldu. Sonra bir baktık ki, bütün çatı ve tamponlar havada uçuşuyor. Zaten kamera kayıtlarında da baktığımızda hepsini gördük. Sonra dedik ki, 'Biz ucuz kurtulmuşuz', dışarı çıktığımızda olayın ciddi olduğunu gördük. 20 saniye sürdü. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

, ile Yıldırım Kaymakamlığı ekipleri, hasar tespit çalışmalarına başladı.

Lodos şiddetlendi! Dev dalgalar sahillere vurdu LODOS ŞİDDETLENDİ! DEV DALGALAR SAHİLLERE VURDU
Bursa'yı lodos vurdu! Ortalık savaş alanına döndü: 1 kişi yaralandı, 20 iş yeri ve 12 araç zarar gördü BURSA'YI LODOS VURDU! ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ: 1 KİŞİ YARALANDI, 20 İŞ YERİ VE 12 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ
Deniz ulaşımına lodos engeli! Seferler iptal edildi DENİZ ULAŞIMINA LODOS ENGELİ! SEFERLER İPTAL EDİLDİ
Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! İDO ve BUDO'nun bazı feribot seferleri iptal edildi SON DAKİKA: YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT! İDO VE BUDO'NUN BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA