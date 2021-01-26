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Bursa'yı lodos vurdu! Ortalık savaş alanına döndü: 1 kişi yaralandı, 20 iş yeri ve 12 araç zarar gördü

Son dakika haberi... 'da bir iş yerinin çatısı şiddetli nedeniyle uçtu. Çatı, 5 aracın üzerine düştü. Uçan çatı parçaları ise yoldan geçen bir vatandaşa isabet etti. Yaralanan vatandaş, gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Çatısı uçan iş yerinin duvarında da çökme meydana geldi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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Bursa'yı lodos vurdu! Ortalık savaş alanına döndü: 1 kişi yaralandı, 20 iş yeri ve 12 araç zarar gördü

'nın Gürsu ilçesindeki bir sanayi sitesini hortum vurdu. 1 kişi üzerine düşen metal levha yüzünden yaralanırken 20 iş yeri zarar gördü. Hortumun iş yerlerinin çatılarını uçurduğu anlar kameraya böyle yansıdı. Bir kamyon da hortum sebebiyle sürüklenip yan yattı.

Bursa'yı lodos vurdu! Ortalık savaş alanına döndü: 1 kişi yaralandı, 20 iş yeri ve 12 araç zarar gördü BURSA'YI LODOS VURDU! ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ: 1 KİŞİ YARALANDI, 20 İŞ YERİ VE 12 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Edinilen bilgiye göre, Bursa yolu üzerindeki C4 Sokak 14. blokta şiddetli rüzgar sırasında oluşan küçük çaplı hortum sebebiyle 20 ayrı iş yerinin çatısı uçtu.

O anlar kameralara saniye saniye yansırken vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Park halindeki bir kamyon hortum sebebiyle 20 metre sürüklendikten sonra yan yattı. Çatılardan kopan saç ve demirler sanayi sitesindeki araçların üzerine düştü.

12 araçta maddi hasar oluştu. Aracını tamir için orada bulunan Kenan Özsoy (38) başına düşen çatı saçından ağır şekilde yaralanıp 112 ambulansıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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