Bursa'yı lodos vurdu! Ortalık savaş alanına döndü: 1 kişi yaralandı, 20 iş yeri ve 12 araç zarar gördü

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki bir sanayi sitesini hortum vurdu. 1 kişi üzerine düşen metal levha yüzünden yaralanırken 20 iş yeri zarar gördü. Hortumun iş yerlerinin çatılarını uçurduğu anlar kameraya böyle yansıdı. Bir kamyon da hortum sebebiyle sürüklenip yan yattı.