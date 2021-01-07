07 Ocak 2021, Perşembe
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Deniz ulaşımına lodos engeli! Seferler iptal edildi

'da 'da etkili olan lodos nedeniyle Şehir Hatlarının bazı seferleri iptal edildi. Yapılan açıklamada 18.00'deki - seferinin de yapılamayacağı bildirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.01.2021
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Deniz ulaşımına lodos engeli! Seferler iptal edildi

Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Şehir Hatlarının Twitter hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının (lodos) seferleri etkilediği belirtildi.

Açıklamada, saat 15.15'teki Beşiktaş-Adalar seferinin yapılamadığı, 18.00 Adalar-Beşiktaş seferlerinin de hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.

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