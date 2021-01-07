Deniz ulaşımına lodos engeli! Seferler iptal edildi
İstanbul'da Boğaz'da etkili olan lodos nedeniyle Şehir Hatlarının bazı seferleri iptal edildi. Yapılan açıklamada 18.00'deki Adalar-Beşiktaş seferinin de yapılamayacağı bildirildi.
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Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Şehir Hatlarının Twitter hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının (lodos) seferleri etkilediği belirtildi.
Açıklamada, saat 15.15'teki Beşiktaş-Adalar seferinin yapılamadığı, 18.00 Adalar-Beşiktaş seferlerinin de hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.