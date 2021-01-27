Sosyal medyanın sahtekar medyumlarından online büyü istismarı! Vatandaşı dolandırıyorlar

İslam dininin akılla, bilimle meselelere yaklaştığını ifade eden Prof. Dr. Şık, "Bu kişiler insanların inançlarını istismar ediyorlar. Problemleri bu şekilde çözeceklerini söyleyerek onları maddi ve manevi hezeyana uğratıyorlar. Halkımızdan isteğimiz bu tür kişilere itibar etmemeleridir. Herhangi bir sıkıntılarında ilahiyat fakülteleri ve Diyanet İşleri onların hizmetindedir. Unutmamak gerekir ki büyü ve benzeri şeylerle sorun çözülmez. En güzel çözüm insanın Allah'a sığınıp dua etmesidir" dedi.