İstanbul Sultangazi'de başı boş köpekler yoldan geçen herkese saldırıyor. Sık sık yaşanan bu olay yüzünden köpekler köylünün korkulu rüyası oldu. Dışarı adım atmaya korkar oldular. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ve kameraman Ertan Tuna işte o anları böyle görüntüledi.