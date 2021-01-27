Son dakika: İstanbul Sultangazi’de köpek kabusu! Başıboş köpek köylüye böyle saldırdı! Yardıma A Haber ekibi koştu
İstanbul Sultangazi'de başı boş köpekler yoldan geçen herkese saldırıyor. Sık sık yaşanan bu olay yüzünden köpekler köylünün korkulu rüyası oldu. Dışarı adım atmaya korkar oldular. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ve kameraman Ertan Tuna işte o anları böyle görüntüledi.
İstanbul Sultangazi'de başı boş köpekler yoldan geçen herkese saldırıyor. Sık sık yaşanan bu olay yüzünden köpekler köylünün korkulu rüyası oldu. Dışarı adım atmaya korkar oldular. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ve kameraman Ertan Tuna işte o anları böyle görüntüledi.
Bacağından tutup metrelerce sürükledi.
Köpekten kurtulmak için çabaladı.
Adamın yardımına olay yerinde olan A Haber ekibi böyle koştu.
Bu görüntüler İstanbul Sultangazi'den. Aslında ilk değil, çünkü mahalle sakinleri sık sık başıboş köpeklerin saldırısına uğruyor.
Başıboş köpekler Cebeci mahallesinin yıllardır sorunu halinde.
Üstelik gün geçtikçe de sayıları artıyor.
Mahalleli bu duruma isyan etti.
Mahallede köpek saldırıları neredeyse her gün oluyor.
Evden çıkmaya korkar oldular.
Saldırıya uğrayan başka bir vatandaş yaşadıklarını anlattı.
Köpek saldırısına uğrayan bir başka vatandaş.
Saldırı sonucunda elinde oluşan yara izi.
Vatandaşlar önlem alınmamasından şikayetçi.