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Son dakika: İstanbul Sultangazi’de köpek kabusu! Başıboş köpek köylüye böyle saldırdı! Yardıma A Haber ekibi koştu

'de başı boş köpekler yoldan geçen herkese saldırıyor. Sık sık yaşanan bu olay yüzünden köpekler köylünün korkulu rüyası oldu. Dışarı adım atmaya korkar oldular. muhabiri ve kameraman işte o anları böyle görüntüledi.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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Son dakika: İstanbul Sultangazi’de köpek kabusu! Başıboş köpek köylüye böyle saldırdı! Yardıma A Haber ekibi koştu

İstanbul Sultangazi'de başı boş köpekler yoldan geçen herkese saldırıyor. Sık sık yaşanan bu olay yüzünden köpekler köylünün korkulu rüyası oldu. Dışarı adım atmaya korkar oldular. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ve kameraman Ertan Tuna işte o anları böyle görüntüledi.

Son dakika: İstanbul Sultangazi’de köpek kabusu! Başıboş köpek köylüye böyle saldırdı! Yardıma A Haber ekibi koştu

Bacağından tutup metrelerce sürükledi.

Son dakika: İstanbul Sultangazi’de köpek kabusu! Başıboş köpek köylüye böyle saldırdı! Yardıma A Haber ekibi koştu

Köpekten kurtulmak için çabaladı.

Son dakika: İstanbul Sultangazi’de köpek kabusu! Başıboş köpek köylüye böyle saldırdı! Yardıma A Haber ekibi koştu

Adamın yardımına olay yerinde olan A Haber ekibi böyle koştu.

Son dakika: İstanbul Sultangazi’de köpek kabusu! Başıboş köpek köylüye böyle saldırdı! Yardıma A Haber ekibi koştu

Bu görüntüler İstanbul Sultangazi'den. Aslında ilk değil, çünkü mahalle sakinleri sık sık başıboş köpeklerin saldırısına uğruyor.

Son dakika: İstanbul Sultangazi’de köpek kabusu! Başıboş köpek köylüye böyle saldırdı! Yardıma A Haber ekibi koştu

Başıboş köpekler Cebeci mahallesinin yıllardır sorunu halinde.

Son dakika: İstanbul Sultangazi’de köpek kabusu! Başıboş köpek köylüye böyle saldırdı! Yardıma A Haber ekibi koştu

Üstelik gün geçtikçe de sayıları artıyor.

Son dakika: İstanbul Sultangazi’de köpek kabusu! Başıboş köpek köylüye böyle saldırdı! Yardıma A Haber ekibi koştu

Mahalleli bu duruma isyan etti.

Son dakika: İstanbul Sultangazi’de köpek kabusu! Başıboş köpek köylüye böyle saldırdı! Yardıma A Haber ekibi koştu

Mahallede köpek saldırıları neredeyse her gün oluyor.

Son dakika: İstanbul Sultangazi’de köpek kabusu! Başıboş köpek köylüye böyle saldırdı! Yardıma A Haber ekibi koştu

Evden çıkmaya korkar oldular.

Son dakika: İstanbul Sultangazi’de köpek kabusu! Başıboş köpek köylüye böyle saldırdı! Yardıma A Haber ekibi koştu

Saldırıya uğrayan başka bir vatandaş yaşadıklarını anlattı.

Son dakika: İstanbul Sultangazi’de köpek kabusu! Başıboş köpek köylüye böyle saldırdı! Yardıma A Haber ekibi koştu

Köpek saldırısına uğrayan bir başka vatandaş.

Son dakika: İstanbul Sultangazi’de köpek kabusu! Başıboş köpek köylüye böyle saldırdı! Yardıma A Haber ekibi koştu

Saldırı sonucunda elinde oluşan yara izi.

Son dakika: İstanbul Sultangazi’de köpek kabusu! Başıboş köpek köylüye böyle saldırdı! Yardıma A Haber ekibi koştu

Vatandaşlar önlem alınmamasından şikayetçi.

Son dakika: İstanbul Sultangazi’de köpek kabusu! Başıboş köpek köylüye böyle saldırdı! Yardıma A Haber ekibi koştu

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