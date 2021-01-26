26 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Termometreler eksi 35'i gösterdi! Araç kullanırken ayakları dondu

Termometreler eksi 35'i gösterdi! Araç kullanırken ayakları dondu

'da şoförlük yapan 49 yaşındaki , araç kullanırken ayakları dondu. Kamyondan inemeyen Olgun, "Kaloriferi sonuna kadar açtım ama hiç fayda etmedi. Camlarda bir parmak kalınlığında buz vardı. Ayaklarımın üşüdüğünü hissettim ama bunun normal olduğunu sandım." dedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
ABONE OL
Termometreler eksi 35'i gösterdi! Araç kullanırken ayakları dondu

soğuklarının etkili olduğu 'da evli ve 6 çocuk babası Hanif Olgun çalıştığı kargo şirketine ait kamyonla 'a ilaç götürdü. Olgun, 21 Ocak'ta akşam saatlerinde dönüş için yola çıktığı sırada havanın çok soğuk olması nedeniyle kamyonun kaloriferlerini sonuna kadar açtı.

Ancak kamyonun ön camı hariç tüm camları buz tuttu. Doğubayazıt ve üzerinden Erzurum'a geldiğini belirten , "Kargoda kamyon şoförü olarak çalışıyorum. Iğdır'a ilaç götürdüm. ve Ağrı üzerinden Erzurum'a gelirken hava çok soğuktu. Özellikle eteklerinden geçerken kamyonun içindeki sıcaklık eksi 35'i gösteriyordu.

Kaloriferi sonuna kadar açtım ama hiç fayda etmedi. Camlarda bir parmak kalınlığında buz vardı. Ayaklarımın üşüdüğünü hissettim ama bunun normal olduğunu sandım. Bir an evvel Erzurum'a gelmek için durmadım.

Eve geldiğimde üşüyen ayaklarım nedeniyle kamyondan inemedim. Çocuklarımı telefonla arayıp yardım istedim. Beni kamyondan indirip, eve götürdüler.

Eşime ayaklarımı hissetmediğimi söyledim. Botlarımı çıkardığımda patladığını gördüm. Hemen hastaneye geldik. Doktorlar ayaklarımın yandığını söyleyerek yanık merkezinde tedaviye aldılar. 20 senedir şoförüm. Çok soğuklar gördüm ama böyle bir şey ne yaşadım ne de duydum" diye konuştu.

Yanık Tedavi Merkezi doktorları, Hanifi Olgun'un soğukta uzun süre kalmasına bağlı olarak ayaklarında donma nedeniyle ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluştuğunu belirtti.

Doktorlar, erken müdahale nedeniyle şimdilik medikal müdahalede bulundukları Olgun'a ileride cerrahi müdahale gerekebileceğini belirtti.

Hakkari eksi 20 dereceyi gördü! Sürücülerden naylonlu önlem HAKKARİ EKSİ 20 DERECEYİ GÖRDÜ! SÜRÜCÜLERDEN NAYLONLU ÖNLEM
Bu görüntüler Türkiye'den! Termometreler eksi 32,7 dereceyi gösterdi BU GÖRÜNTÜLER TÜRKİYE'DEN! TERMOMETRELER EKSİ 32,7 DERECEYİ GÖSTERDİ
Türkiye'nin en soğuk ili Ağrı'da sıcaklık eksi 27,7 derece ölçüldü TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK İLİ AĞRI'DA SICAKLIK EKSİ 27,7 DERECE ÖLÇÜLDÜ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA