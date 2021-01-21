Türkiye'nin en soğuk ili Ağrı'da sıcaklık eksi 27,7 derece ölçüldü
Türkiye'nin doğusu kar yağışının ardından dondurucu soğukların etkisi altına girdi. En soğuk kent olarak bilinen Ağrı'da hava sıcaklığı eksi 27,7 derece ölçüldü. Bölgede kar yağışı etkisini kaybetse de yolu kapalı olan 420 yerleşim alanı için çalışmalar devam ediyor
Buz sarkıtlarının 2 metreye ulaştığı kent merkezinde evlerin camlarını da buz kapladı. Kent merkezinde Ağrı belediyesi, tonlarca karı temizlemek için gece mesai yaptı.
4 gün devam eden yağışın ardından kar kalınlığının 42 santimetre olduğu Ağrı'da belediye ekipleri, iş makineleriyle temizlik yaptı. Çalışmaları denetleyen Başkan Savcı Sayan, "Cadde ve sokaklarda iş makineleri tarafından toplanan karlar adeta dağ yığınına dönmüş durumda. Ekiplerimiz, 7 gün 24 saat aralıksız olarak çalışıyorlar. Benim de katıldığım çalışmalarda saat 4'e kadar, telsizlerimizle birbirimizi organize ettik. Ağrılı kardeşlerimizden sabır bekliyorum, durmadan çalışıyoruz. Bütün iş makinelerimizi sahaya sürdük. Diğer birimlerdeki makinelerimizi çalışmalara kattık. İş makinesi konusunda zengin bir havuz oluşturduk. İnşallah en kısa zamanda her tarafı kardan temizlemiş şekilde hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.
420 YERLEŞİM BİRİMİNİN YOLUNU AÇMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Bu arada kar yağdığı zaman binden fazla köy yolunun ulaşıma kapandığı bölgede, il özel idaresi ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yaptığı çalışma sonunda bölgede yolu kapalı olan yerleşim birimi sayısı 420'ye düştü.