21 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Türkiye'nin en soğuk ili Ağrı'da sıcaklık eksi 27,7 derece ölçüldü

Türkiye'nin en soğuk ili Ağrı'da sıcaklık eksi 27,7 derece ölçüldü

'nin doğusu kar yağışının ardından dondurucu soğukların etkisi altına girdi. En soğuk kent olarak bilinen 'da hava sıcaklığı eksi 27,7 derece ölçüldü. Bölgede kar yağışı etkisini kaybetse de yolu kapalı olan 420 yerleşim alanı için çalışmalar devam ediyor

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
ABONE OL
Türkiye'nin en soğuk ili Ağrı'da sıcaklık eksi 27,7 derece ölçüldü

'da kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 27.7 derece olduğu 'nin en soğuk kenti oldu.

Buz sarkıtlarının 2 metreye ulaştığı kent merkezinde evlerin camlarını da buz kapladı. Kent merkezinde Ağrı belediyesi, tonlarca karı temizlemek için gece mesai yaptı.

4 gün devam eden yağışın ardından kar kalınlığının 42 santimetre olduğu Ağrı'da belediye ekipleri, iş makineleriyle temizlik yaptı. Çalışmaları denetleyen Başkan , "Cadde ve sokaklarda iş makineleri tarafından toplanan karlar adeta dağ yığınına dönmüş durumda. Ekiplerimiz, 7 gün 24 saat aralıksız olarak çalışıyorlar. Benim de katıldığım çalışmalarda saat 4'e kadar, telsizlerimizle birbirimizi organize ettik. Ağrılı kardeşlerimizden sabır bekliyorum, durmadan çalışıyoruz. Bütün iş makinelerimizi sahaya sürdük. Diğer birimlerdeki makinelerimizi çalışmalara kattık. İş makinesi konusunda zengin bir havuz oluşturduk. İnşallah en kısa zamanda her tarafı kardan temizlemiş şekilde hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.


Meteoroloji verilerine göre bölgede en düşük sıcaklıklar sıfırın altında olmak üzere şu şekilde gerçekleşti: Ağrı 27.7, 20, 19.2, 15, 14.4, 10.1, 7.9



420 YERLEŞİM BİRİMİNİN YOLUNU AÇMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Bu arada kar yağdığı zaman binden fazla köy yolunun ulaşıma kapandığı bölgede, ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yaptığı çalışma sonunda bölgede yolu kapalı olan yerleşim birimi sayısı 420'ye düştü.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A KAR UYARISI
Siirt'te kar yağışı nedeniyle dağda mahsur kalan çoban ve koyun sürüsü kurtarıldı SİİRT'TE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE DAĞDA MAHSUR KALAN ÇOBAN VE KOYUN SÜRÜSÜ KURTARILDI
Artvin’de kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı ARTVİN’DE KAR YAĞIŞI SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA