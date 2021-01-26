Kocaeli’de sevgilisini dövüp kayda aldı! Sosyal medyada paylaşınca yakalandı

Olay İzmit Kuruçeşme Hülya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18 yaşından küçük olduğu belirlenen E.Ü. adlı şahıs, aynı yaşlardaki sevgilisi olan kızla yaşadığı tartışma sonucu kızı darp ederek cep telefonu kamerası ile kayda aldırdı.