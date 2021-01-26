Kocaeli’de sevgilisini dövüp kayda aldı! Sosyal medyada paylaşınca yakalandı
İzmir ilçesinde 18 yaşından küçük şahıs kendisiyle aynı yaşta sevgilisini önce tokatladı sonra saçından tutup savurdu. Onları kayda alıp sevgilisini yumrukladığı anları sosyal medyadan paylaşınca yakalandı.
YAŞAM İHA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Olay İzmit Kuruçeşme Hülya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18 yaşından küçük olduğu belirlenen E.Ü. adlı şahıs, aynı yaşlardaki sevgilisi olan kızla yaşadığı tartışma sonucu kızı darp ederek cep telefonu kamerası ile kayda aldırdı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin hızla yayılarak tepki görmesi sonucu E.Ü. adlı şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise E.Ü. adlı genç şahıs, 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen sevgilisini önce tokatlıyor, itip düşürdüğü bankta ise saçından tutarak darp etmeyi sürdürüyor.
Darp anlarında ise genç kızın ağladığı görülüyor.
Olay anından bir kare