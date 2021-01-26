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Suriye altınına dikkat! Yine ortaya çıktı! Sahte altın nasıl anlaşılır?

Son dakika altın haberleri… Son günlerde ayarı gerçek altına göre daha düşük olan altınları piyasada dolaşıyor. Peki nasıl anlaşılır? Sahte altın nasıl anlaşılır? Altın alırken nelere dikkat edilmeli? Detayları muhabiri aktardı. İşte uzmanından yanıtı...

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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Suriye altınına dikkat! Yine ortaya çıktı! Sahte altın nasıl anlaşılır?

Son dakika altın haberleri… Son günlerde ayarı gerçek altına göre daha düşük olan Suriye altınları piyasada dolaşıyor. Peki Suriye altını nasıl anlaşılır? Sahte altın nasıl anlaşılır? Altın alırken nelere dikkat edilmeli? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. İşte uzmanından yanıtı...

Suriye altınına dikkat! Yine ortaya çıktı! Sahte altın nasıl anlaşılır?

Dolandırıcılar ayırt etmenin neredeyse imkansız olduğu Suriye altınlarını piyasaya sürüyor. Kuyumcular bile zor anlıyor.

Suriye altınına dikkat! Yine ortaya çıktı! Sahte altın nasıl anlaşılır?

A Haber'e anlatan esnaf, "Suriye işi dediğimiz özellikle reşat altında yapıyorlar. Onların üzerinde damga yazmıyor. 35 gram geliyor. Renginden anlıyoruz. Osmanlı 22 ayar. Suriye işi dediğimiz 21 ayar." dedi.

Suriye altınına dikkat! Yine ortaya çıktı! Sahte altın nasıl anlaşılır?

Bu cumhuriyet bu da Suriye altını ilk bakışta anlamak mümkün değil peki nasıl anlayacağız?

Suriye altınına dikkat! Yine ortaya çıktı! Sahte altın nasıl anlaşılır?

"RENGİNE VE ÇIKARDIĞI SESE BAKIN"

Uzman isim, "Bu 22 ayar, diğeri 21 ayar. Renginden de anlıyoruz. Tabii ki sesinden de anlıyoruz. Onlar 583 gram yapıyorlar. Bakır karışımını biraz daha fazla yapıyorlar. Özellikle biz kuyumcular arasında konuşuyoruz. Dikkat edin Suriye işi olabilir diye." ifadelerini kullandı.
Suriye altınına dikkat! Yine ortaya çıktı! Sahte altın nasıl anlaşılır?

Sadece Suriye altını değil, sahte altınlar da piyasada dolaşıyor. Hatta dolandırıcılar o kadar profesyonel sahte altın üretiyor ki kuyumcular bile anlamakta zorluk çekiyor.

Suriye altınına dikkat! Yine ortaya çıktı! Sahte altın nasıl anlaşılır?

Sahte altınların nasıl anlaşılacağını anlatan esnaf, "Bilezikleri bükerek bile anlarız bakın bu kolay büküldü diğeri ise bükülmüyor. Bu yüzden dikkat edilmeli." şeklinde konuştu.

Suriye altınına dikkat! Yine ortaya çıktı! Sahte altın nasıl anlaşılır?

Sahte altın mihenk taşında yapılan küçük bir testle de anlaşılabiliyor.

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Suriye altınına dikkat! Yine ortaya çıktı! Sahte altın nasıl anlaşılır?

Pandemi başladığı günden bu yana altın rekor üstüne rekor kırdı, aşının uygulanmaya başlamasıyla da gerilemeye başladı. Gram altının fiyatı 540 liradan 440 liraya düştü. Nişan, düğün yapmayı düşünen çiftlere veya yatırım için altın alacaklara "şimdi tam zamanı" tavsiyesi geldi. Peki gram altın ne kadar? Alyans fiyatları nasıl? Bilezik kaç lira? Setlerin fiyatı ne?

Suriye altınına dikkat! Yine ortaya çıktı! Sahte altın nasıl anlaşılır?

Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, düğün yapacak çiftlere ve altın borcu olanlara kritik tavsiyelerde bulundu.

Suriye altınına dikkat! Yine ortaya çıktı! Sahte altın nasıl anlaşılır?

ALYANS

2020 yılında bir çift alyansın fiyatı 2.700 TL iken şimdi 2.200 TL'ye düştü.

Suriye altınına dikkat! Yine ortaya çıktı! Sahte altın nasıl anlaşılır?

BİLEZİK

20 gramlık bir bilezik 10.100 TL'den 8.300 TL'ye düştü.

Suriye altınına dikkat! Yine ortaya çıktı! Sahte altın nasıl anlaşılır?

SETLER
Takı setinin fiyatı 10.000 TL'den 8.000 TL'ye düştü.

Suriye altınına dikkat! Yine ortaya çıktı! Sahte altın nasıl anlaşılır?

GEÇEN YIL 50 BİN TL'LİK ALIŞVERİŞ BU YIL...

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Geçen yıl 50 bin liralık bir düğün alışverişi yapan bir vatandaş bugünlerde o 50 bin lirası 40 bin liraya düşmüş oldu." ifadelerini kullandı.

Suriye altınına dikkat! Yine ortaya çıktı! Sahte altın nasıl anlaşılır?

"ŞİMDİDEN KENARA KOYUN"

Yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Memiş, "Eşinize dostunuza götürülecek gram altınları şimdiden kenara koyun. Bugün 440 liradan gram altın almayan yaz aylarında 540 liraya alır." dedi.

Suriye altınına dikkat! Yine ortaya çıktı! Sahte altın nasıl anlaşılır?

"DÜĞÜN SEZONUNDA ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Memiş, "Düğün sezonlarında ciddi bir artış bekliyoruz. Bu fiziki altın talebiyle birlikte de ister istemez fiyatlarda bir artış öngörüyoruz. Vatandaşlarımız bugünler bir alım fırsatı olarak değerlendirmeli." şeklinde konuştu.

Suriye altınına dikkat! Yine ortaya çıktı! Sahte altın nasıl anlaşılır?

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Suriye altınına dikkat! Yine ortaya çıktı! Sahte altın nasıl anlaşılır?

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