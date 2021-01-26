Suriye altınına dikkat! Yine ortaya çıktı! Sahte altın nasıl anlaşılır?

"RENGİNE VE ÇIKARDIĞI SESE BAKIN"

Uzman isim, "Bu 22 ayar, diğeri 21 ayar. Renginden de anlıyoruz. Tabii ki sesinden de anlıyoruz. Onlar 583 gram yapıyorlar. Bakır karışımını biraz daha fazla yapıyorlar. Özellikle biz kuyumcular arasında konuşuyoruz. Dikkat edin Suriye işi olabilir diye." ifadelerini kullandı.