Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hakkari eksi 20 dereceyi gördü! Sürücülerden naylonlu önlem Hakkari eksi 20 dereceyi gördü! Sürücülerden naylonlu önlem Eksi 20 derecenin altına düşen hava sıcaklığı Hakkari'de hayatı olumsuz etkiledi. Dondurucu soğukların hüküm sürdüğü Yüksekova ilçesinde araç sahipleri, park halindeki otomobillerin üzeri naylon, battaniye ve brandayla kaplandı. Giriş Tarihi: 25.01.2021 13:02 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 13:20
İlçede geçen hafta yağan kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
1900 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek yerleşim alanlarından olan Yüksekova'da geceleri hava sıcaklığının, eksi 20 dereceye kadar düşmesi, ağaçların da buz tutmasına neden oldu.
Sürücüler evlerinin önündeki araçların üzerini naylon, battaniye ve brandayla kapatmaya çalıştı.