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Hakkari eksi 20 dereceyi gördü! Sürücülerden naylonlu önlem

Eksi 20 derecenin altına düşen hava sıcaklığı Hakkari'de hayatı olumsuz etkiledi. Dondurucu soğukların hüküm sürdüğü Yüksekova ilçesinde araç sahipleri, park halindeki otomobillerin üzeri naylon, battaniye ve brandayla kaplandı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.01.2021 13:02 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 13:20
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Hakkari eksi 20 dereceyi gördü! Sürücülerden naylonlu önlem

İlçede geçen hafta yağan kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili oldu.

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Hakkari eksi 20 dereceyi gördü! Sürücülerden naylonlu önlem

1900 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek yerleşim alanlarından olan Yüksekova'da geceleri hava sıcaklığının, eksi 20 dereceye kadar düşmesi, ağaçların da buz tutmasına neden oldu.

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Hakkari eksi 20 dereceyi gördü! Sürücülerden naylonlu önlem

Sürücüler evlerinin önündeki araçların üzerini naylon, battaniye ve brandayla kapatmaya çalıştı.

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Hakkari eksi 20 dereceyi gördü! Sürücülerden naylonlu önlem
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Hakkari eksi 20 dereceyi gördü! Sürücülerden naylonlu önlem