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22 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bu görüntüler Türkiye'den! Termometreler eksi 32,7 dereceyi gösterdi Bu görüntüler Türkiye'den! Termometreler eksi 32,7 dereceyi gösterdi Doğu Anadolu, Sibirya soğuklarının etkisi altına girdi. En soğuk yerleşim yeri eksi 32,7 derece ile Ağrı'nın Hamur ilçesi olurken, birçok yerde de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceyi aştı. İşte Doğu Anadolu Bölgesi'nden kar görüntüleri... Giriş Tarihi: 22.01.2021 13:01 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 13:01
Doğu Anadolu'da kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından dondurucu soğuklar başladı. Meteorolojiden alınan bilgilere göre, gece en düşük hava sıcaklığı, Ağrı'nın Hamur ilçesinde ölçüldü.
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Termometrelerin sıfırın altında 32.7'yi gösterdiği Hamur, bölgenin en soğuk yerleşim birimi oldu.
Doğu'da dün gece Ağrı Taşlıçay -32.5, Ağrı merkez -31.6, Muş Bulanık -31.5, Erzurum Karaçoban eksi 31.1, Tekman eksi 31.2, Ardahan Göle eksi 30.3 ve Muş Malazgirt eksi 30 dereceyi gördü.
İl merkezlerinde ise Ağrı eksi 31.6, Ardahan eksi 23.7, Erzincan eksi 12.7, Erzurum eksi 20, Iğdır eksi 13.4, Kars eksi 22, Muş eksi 17.1 derece olarak hava sıcaklıkları ölçüldü.
GÖLE EKSİ 30.3 Kar yağışının etkisini kaybettiği Ardahan da Sibirya soğuklarının etkisi altına girdi. Yapılan ölçümlere göre, ilde en soğuk yerleşim birimi, sıfırın altında 30.3 derece ile Göle ilçesi oldu.