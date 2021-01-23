Müge Anlı canlı yayınında cinayeti itiraf etmişti! Alime Toprak ile ilgili flaş gelişme
ATV ekranında yayınlanan Müge Anlu ile Tatlı Sert programında kocasını öldürdüğünü itiraf eden Alime Toprak olayıyla ilgili yeni gelişme yaşandı.
Mersin'in Anamur İlçesinde muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak cinayetiyle ilgili itiraf canlı yayında geldi. Serada işlenen Ali Toprak cinayetinde yeni gelişmeyi Müge Anlı aktardı. Ali Toprak'ın eşi Alime Toprak, kocasını öldürdüğünü itiraf etti. Şüpheli Alime Toprak canlı yayın sonunda stüdyoya gelen Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Kocasını öldürdüğünü itiraf eden zanlı adliyeye sevk edildi.
Mersin'in Anamur ilçesinde muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak'ın cansız bedenini eşi buldu. Ali Toprak'ın ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak isteyen ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı'nın sorularını yanıtlayan Alime Toprak, diğer seraya gittiğini döndüğünde ise ses gelmeyince içeri girdiğini o sırada eşi Ali Toprak'ın yerde yattığını söyledi. Ses vermediğini, kafasının kanadığını gördüğünü anlattı. Kendisinin o sırada bayıldığını söyledi.
CİNAYETİ CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ
Her defasında diğer seraya gittiğini söyleyen Alime Toprak'ın gizli kamerada görülmemesi şüpheleri artırdı. Müge Anlı ve ekibinin üzerine gitmesi üzerine Alime Toprak, kocasını öldürdüğünü itiraf etti. Cinayeti itiraf eden ve eşinin üzerine yürüdüğünü belirten Alime Toprak "Ben yapmasam o beni öldürecekti. Benim büyük oğlum hiç üzülmedi, babasından çok çekti" dedi.
"BEN ONU ÖLDÜRMESEYDİM..."
Yayının ardından Stüdyoya gelen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri cinayeti itiraf eden Alime Toprak'ı gözaltına aldı. Şüpheli işlemlerinin ardından Mersin'e gönderilecek. Alime Toprak, "Bana başkası ile evleneceğini söyledi. Sen git iste dedi. Tartışma yaşadık, ben onu öldürmesem o beni öldürecekti. Çocuklarım için yaptım. Ben öldürdüm." dedi.