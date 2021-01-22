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Haberler Galeri MSB ASAL son dakika: Bedelli askerlik yerleri 2021 açıklandı! e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

MSB ASAL son dakika: Bedelli askerlik yerleri 2021 açıklandı! e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

Son dakika... Bedelli askerlik yerleri için heyecanlı bekleiyş sona erdi. MSB ASAL tarafından başvurusu alınan bedelli askerlik için başvurular Aralık ayında sona ermişti. Başvuru yapan adaylar, heyecan içinde başvuru sonuçlarını bekliyordu. MSB tarafından yapılan son dakika açıklaması ile bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığın bildirildi. Peki, e-Devlet giriş ile bedelli askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 22.01.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 10:43
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MSB ASAL son dakika: Bedelli askerlik yerleri 2021 açıklandı! e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

Son dakika haberi... Bedelli askerlik sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 2020 yılının son bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık'ta tamamlanmıştı. Askerlik vazifesini bedelli olarak tamamlamak isteyen vatandaşlar, başvuruların ardından heyecan içinde sonuçları bekliyordu. Ocak/Şubat/Mart 2021 döneminde silahaltına alınacak yükümlülerin askerlik yeri ile birlikte bedelli askerlik sonuçları da duyuruldu. İşte e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı...

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MSB ASAL son dakika: Bedelli askerlik yerleri 2021 açıklandı! e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

E-DEVLET BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

2020 yılının son bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık'ta sona ermişti. Sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyuruldu.

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MSB ASAL son dakika: Bedelli askerlik yerleri 2021 açıklandı! e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

2021 YILI BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DUYURUSU

1. 2021 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. 2020 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve geçerli bedel miktarını ödeyen yükümlüler 2021 yılında;

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MSB ASAL son dakika: Bedelli askerlik yerleri 2021 açıklandı! e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

a. 01, 02, 03 Nisan 2021
b. 13, 14, 15 Mayıs 2021
c. 17, 18, 19 Haziran 2021
ç. 05, 06, 07 Ağustos 2021
d. 16, 17, 18 Eylül 2021
e. 21, 22, 23 Ekim 2021
f. 25, 26, 27 Kasım 2021 celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimi için sevk edileceklerdir.

3. Sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulmuştur.

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MSB ASAL son dakika: Bedelli askerlik yerleri 2021 açıklandı! e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

4. Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;

a. e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,

b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında "Kovid-19" testlerini yaptıracaklar,

c. Test sonucunda, Kovid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet'ten alabilecekler,