MSB ASAL son dakika: Bedelli askerlik yerleri 2021 açıklandı! e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

Son dakika... Bedelli askerlik yerleri için heyecanlı bekleiyş sona erdi. MSB ASAL tarafından başvurusu alınan bedelli askerlik için başvurular Aralık ayında sona ermişti. Başvuru yapan adaylar, heyecan içinde başvuru sonuçlarını bekliyordu. MSB tarafından yapılan son dakika açıklaması ile bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığın bildirildi. Peki, e-Devlet giriş ile bedelli askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...