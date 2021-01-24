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Tilkiye böyle seslendi: "Tilki kardeş lütfen kendine bir şey yapacaksın! Vay ciğerine ateş düşmesin senin!"

'da tavuklarının bulunduğu kümesine giren tilkiye “ kardeş lütfen. Kendine bir şey yapacaksın” diye seslenen 'in merhameti gönülleri ısıttı. İkzek tilkinin tavuklarına zarar vermediğini görünce tilkiye "Vay ciğerine ateş düşmesin senin" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.01.2021 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021
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Tilkiye böyle seslendi: Tilki kardeş lütfen kendine bir şey yapacaksın! Vay ciğerine ateş düşmesin senin!

Amasya'da tavuklarının bulunduğu kümesine giren tilkiyle karşılaşan çiftçi, öfkeye kapılıp silahla vurmak yerine yaşatmayı tercih etti.

TİLKİ KARDEŞ LÜTFEN!

Kümesten çıkmasına müsaade ettiği tilkiye "Tilki kardeş lütfen. Kendine bir şey yapacaksın" diye seslenen Seyfi İkzek'in merhameti yürekleri ısıttı.

"VAY CİĞERİNE ATEŞ DÜŞMESİN SENİN"

Merkeze bağlı Büyük Kızılca köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk babası İkzek, tavuklarından sesler gelmesi üzerine hızla gittiği kümesinde kendisini görünce paniğe kapılıp toprağı eşelemeye çalışan bir tilkiyle karşılaştı.

Kümese yeni girdiği için tavuklara zarar veremediğini fark ettiği tilkinin sıkışıp etrafa çarpması üzerine kapıyı aralayıp hızla uzaklaşmasına müsaade ettiği anları cep telefonuyla da görüntüleyen yaşındaki İkzek, "Vay ciğerine ateş düşmesin senin. Tavuklara bir şey yapmamış. Tilki kardeş lütfen. Oğlum kendine bir şey yapacaksın ya çık" diye seslendi.

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