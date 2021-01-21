Son dakika: MSB duyurdu: Saldırı girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe!
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine yönelik ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın karşılık vermesiyle etkisiz hâle getirildi." denildi.
GÜNDEM AA
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Milli Savunma Bakanlığı, el Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine yönelik ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine yönelik ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın karşılık vermesiyle etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.