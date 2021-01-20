Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
20 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri MSB son dakika: Muvazzaf astsubay başvuru sonuçları açıklandı mı? Muvazzaf astsubay mülakatları ne zaman? MSB son dakika: Muvazzaf astsubay başvuru sonuçları açıklandı mı? Muvazzaf astsubay mülakatları ne zaman?
Muvazzaf astsubay başvuru sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından astsubay alımı için son dakika açıklaması geldi. 25 Aralık'ta tamamlanan muvazzaf astsubay alımları için değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından başvuru sonuçları açıklandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "MSB Türk Silahlı Kuvvetleri 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Teminine ait sonuçlar yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz." denildi. İşte, Muvazzaf astsubay başvuru sonuçları açıklandı mı? Muvazzaf astsubay mülakatları ne zaman?
Giriş Tarihi: 20.01.2021 16:10
Muvazzaf astsubay başvuru sonuçları açıklandı mı? Muvazzaf astsubay mülakatları ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başvuruları tamamlanan astsubay alım sonuçları açıklandı. Ön lisans mezunları için 25 yaşından büyük olmayan, lisans mezunları için ise 27 yaşından büyük olmayanlar adayların başvurularını yaptığı astsubay alımı için sonuçları MSB'nin personeltemin.msb.gov.tr adresinden duyuruldu.İşte, Muvazzaf astsubay başvuru sonuçları açıklandı mı? Muvazzaf astsubay mülakatları ne zaman?
GALERİ DEVAM EDİYOR SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?
Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'MSB Türk Silahlı Kuvvetleri 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Teminine ait sonuçlar yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.' denildi.
ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
(a) Muvazzaf astsubay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nun 68'inci maddesi ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinde düzenlenmiş olan nitelikleri taşımaktır. Bunlar:
(İ) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(İİ) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
(İİİ) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,
(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
(V) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında olumlu sonuç almak,
(VI) Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
(VII) Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle çıkarılmamış olmak,