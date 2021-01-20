MSB son dakika: Muvazzaf astsubay başvuru sonuçları açıklandı mı? Muvazzaf astsubay mülakatları ne zaman?

(İİ) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(İİİ) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,