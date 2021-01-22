Son dakika: AK Parti 42 ilde kongresini yaptı! Yeni yönetimler belirlendi
Son dakika haberine göre AK Parti, yaklaşık 2 aylık aranın ardından 13 Ocak’ta yeniden başlattığı kongre süreçlerinde, 23 ilin daha kongresini tamamlayarak 42 ilde yeni yönetimlerini belirlemiş oldu. AK Parti’nin kalan 39 il kongresinin 19’unu büyükşehirler oluşturuyor. İstanbul’da 39 ilçenin 23’ünde yeni yönetimler göreve başladı; 16 ilçede ise henüz seçimler yapılmadı.
Verilen 2 aylık aradan sonra 13 Ocak itibarıyla kongre takvimini yeniden başlatan AK Parti, 23 ilin kongresini daha tamamlayarak toplam 42 ilde yeni yönetimlerini belirlemiş oldu.
Şubat ayının son haftası İzmir, Ankara ve İstanbul kongreleriyle tüm süreç tamamlanmış olacak ve büyük kongre hazırlıkları başlayacak. Bugüne kadar gerçekleştirilen 42 kongrede sekiz il başkanının değişmesi, 34 başkanın ise görevine devam etmesi dikkati çekti.
İstanbul'da 39 ilçenin 23'ünde yeni yönetimler göreve başladı; 16 ilçede ise henüz seçimler yapılmadı. Genel Merkez, kongreleri yapılmayan Üsküdar, Tuzla, Şile, Sarıyer, Avcılar, Esenyurt, Beşiktaş, Bahçelievler, Eyüp, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Kadıköy, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Pendik'te ise adaylarını belirledi. İstanbul'un ilçe kongreleri şubat ayı sonunda yapılacak il kongresine kadar devam edecek.