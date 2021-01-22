22 Ocak 2021, Cuma
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Son dakika: AK Parti 42 ilde kongresini yaptı! Yeni yönetimler belirlendi

Son dakika haberine göre , yaklaşık 2 aylık aranın ardından 13 Ocak’ta yeniden başlattığı  süreçlerinde, 23 ilin daha kongresini tamamlayarak 42 ilde yeni yönetimlerini belirlemiş oldu. AK Parti’nin kalan 39 il kongresinin 19’unu büyükşehirler oluşturuyor. İstanbul’da 39 ilçenin 23’ünde yeni yönetimler göreve başladı; 16 ilçede ise henüz seçimler yapılmadı.

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Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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Son dakika: AK Parti 42 ilde kongresini yaptı! Yeni yönetimler belirlendi

, 7. olağan süreçlerini geçen yıl şubat ayında başlatmış ancak koronavirüs salgını nedeniyle iki kez ara vermek zorunda kalmıştı. İlçe kongreleri sürerken, 18 Ekim itibarıyla il kongrelerini de 'tan başlatan AK Parti, kasım sonuna kadar 19 il yönetimini belirlemişti.

Verilen 2 aylık aradan sonra 13 Ocak itibarıyla kongre takvimini yeniden başlatan AK Parti, 23 ilin kongresini daha tamamlayarak toplam 42 ilde yeni yönetimlerini belirlemiş oldu.



39 İL KALDI
AK Parti'nin kalan 39 il kongresinin 19'unu büyükşehirler oluşturuyor. Milliyet'in haberine göre önümüzdeki hafta pazartesi günü , ve Denizli; çarşamba günü ise , ve kongreleriyle süreç devam edecek.

Şubat ayının son haftası İzmir, Ankara ve İstanbul kongreleriyle tüm süreç tamamlanmış olacak ve büyük kongre hazırlıkları başlayacak. Bugüne kadar gerçekleştirilen 42 kongrede sekiz il başkanının değişmesi, 34 başkanın ise görevine devam etmesi dikkati çekti.

İstanbul'da 39 ilçenin 23'ünde yeni yönetimler göreve başladı; 16 ilçede ise henüz seçimler yapılmadı. Genel Merkez, kongreleri yapılmayan , , , , , , , , , Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Kadıköy, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Pendik'te ise adaylarını belirledi. İstanbul'un ilçe kongreleri şubat ayı sonunda yapılacak il kongresine kadar devam edecek.

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