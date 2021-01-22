Son dakika: AK Parti 42 ilde kongresini yaptı! Yeni yönetimler belirlendi

Şubat ayının son haftası İzmir, Ankara ve İstanbul kongreleriyle tüm süreç tamamlanmış olacak ve büyük kongre hazırlıkları başlayacak. Bugüne kadar gerçekleştirilen 42 kongrede sekiz il başkanının değişmesi, 34 başkanın ise görevine devam etmesi dikkati çekti.