Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Olağan İl Kongrelerinde önemli açıklamalar

"HİÇ KUSURA BAKMASINLAR, DAHA ÇOK BEKLERLER"

Yıllarca iktidarı sandıkta değil de perde gerisinde yazılan senaryolarda, kendilerine biçilen rollerle elde etmeye çalışanların milli irade düşmanlığı işte budur.

Demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin, eskiden olduğu gibi gaspla kendisine teminini bekleyenler hiç kusura bakmasınlar, daha çok beklerler.

Şu dönemde sadece salgınla mücadele etmekle kalmıyor, Türkiye'yi küresel, siyasi ve ekonomik sistemin en üstüne çıkarmanın hazırlıklarını yapıyoruz.