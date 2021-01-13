2023'TE TEKRAR KAZANACAĞIZ

En büyük beklentim 2023'e kadar her günümüzü seçim günü gibi görüp çalışmaktır. Yılın her günü milletimizle mâl olmayanın seçim günü diyecek sözü olmaz.

Milletin gönlüne girmek için gece gündüz çalışmayan, yanlış yerde yanlış göreve talip demektir.

Gücümüzü de ilhamımızı da milletten alır, birikimimizi ve imkanlarımızı sadece millete hizmet için kullanırız.

İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak Meclis'te ezici bir çoğunluk olarak temsil edilecek, Cumhurbaşkanlığı Seçimini tekrar kazanacağız.

Gerek AK Parti gerek MHP gerek BBP olarak Cumhur İttifakı yarınlara yürümektedir, yürüyecektir.