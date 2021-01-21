Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 2023 mesajı: Var gücümüzle çalışıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüz binlerce seveninin bulunduğu Telegram kanalından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan 'hayırlı sabahlar' diyerek başladığı mesajında AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacağını duyurdu.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Telegram'dan paylaşımda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Değerli kardeşim, hayırlı sabahlar. Bugün öğleden sonra saat 1 civarında AK Parti'mizin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına İstanbul'dan canlı bağlantıyla katılacağım. Türkiye'yi geleceğe hazır bir şekilde 2023'e ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Güzel bir gün geçirmenizi temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın Telegram kanalından yaptığı paylaşım;