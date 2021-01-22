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İstanbul’da otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu darp ettiler! O anlar kamerada

’de - hattında çalışan belediye otobüsünün şoförü ve oğlu trafikte tartışma yaşadıkları şahıs ve arkadaşları tarafından dövüldü. Otobüsün camını patlatıp içeriye giren saldırganların yaşattıkları dehşet kameraya yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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İstanbul’da otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu darp ettiler! O anlar kamerada

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Hamidiye Mahallesi-Şişli hattında çalışan İETT otobüs şoförü Eyüp Durgun, iddiaya göre güzergah üzerinde bulunan duraktan yolcu aldığı esnada başka bir araç sürücüsü tarafından sözlü tacize uğradı.

Şoför olaya aldırış etmeyerek yoluna devam ederken, tacizde bulunan araç sürücüsü otobüsün önünü Kağıthane Merkez durağında kesti.

OTOBÜSÜN CAMINI KIRIP İÇERİ DALDILAR

Saldırgan ve arkadaşları önce otobüsün camlarını kırdı ardından da şoförü ile oğlunu darbetti.

Kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalışırken, şüpheliler ise bir süre sonra olay yerinden kaçtı.

Yaşanan o anlar da cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Şoförün olayla ilgili emniyete şikayetçi olduğu öğrenildi.

İstanbul’da otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu darp ettiler! O anlar kamerada İSTANBUL'DA OTOBÜSÜN CAMINI KIRIP ŞOFÖRÜ VE OĞLUNU DARP ETTİLER! O ANLAR KAMERADA

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