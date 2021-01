Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 9 ilde yapılan kongrelerde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş il kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katdı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerimizi bitirerek, hazırlıklarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. İl kongrelerimizi çok daha farklı şekilde yapmayı hedefliyorduk. Salgın şartlarından dolayı ekim ve kasım aylarında birkaç il dışında bu ziyaretlere imkan bulamadık. Aldığımız tedbirlerin ve geçtiğimiz günlerde başlattığımız aşı sürecinin başarıya ulaşmasıyla, bahar aylarında sizlerle yüz yüze hasret gidermeyi hedefliyoruz.

AK Parti teşkilatlarının geçtiğimiz yılı 1 milyon yeni üye ile kapatmasından memnuniyet duyuyorum. Üye kayıtları ve diğer çalışmalar vesilesiyle milletimizle ne kadar sık hasbihal içerisine girersek, partimizin misyonunu o derece yerine getirmiş oluruz. Biz yılın 365 gününü, günün 24 saatini milletimizin hizmetine adayan bir partiyiz. AK Parti yöneticisi her gün her an milletimizle birlikte olan kişidir.

"BU ÜLKENİN TATLI SU DEMOKRATLARI VE TATLI SU SİYASETÇİLERİ VAR"

Bu ülkede tatlı su demokratları vardır. Bu ülkede bir de tatlı su siyasetçileri vardır. Onların yüzleri seçimden seçime görülür. Biz şartlar ne olursa olsun millete bağımlılığımızı gösteren bir partiyiz. Önümüze hangi engeller çıkarılırsa çıkılsın milli iradeyi el üstünde tutmaktan taviz vermediğimiz gibi icaatları kesintiye uğratmadık. Kuru kuruya demokratlık yapmadık.

Sağlık altyapımızın gücü ve tedbirler sayesinde sıkıntılı dönemi en az kayıpla tamamlamanın gayreti içindeyiz. Milletimizin her bir ferdinin yanında olduğumuzu gösterdik. Vatandaşlarımızın kendisini sahipsiz hissetmemesi için ne gerekiyorsa yaptık.

TÜRKİYE YENİ DÖNEM İÇİN HAZIR

Ülkemizi yeni dönem için hazırladık. Eğitim, ekonomi, sanayii ve teknoloji gibi tüm alanlarda atılım içindeyiz. Ülkemizin potansiyelini, üretim, yatırım, büyüme ve istihdamda harekete geçiriyoruz. Doğu Akdeniz'den Karabağ'a kadar önemli meselelerde görüşümüzü güçlü bir şekilde ortaya koyarak kararlılığımızı dünyaya gösterdik. Düzeni bozan bir ülkenin hedef tahtasına oturtulmaması mümkün mü? Ama hamdolsun kim ne derse desin, ne yaparsa yapsın tarih kendi hükmünü veriyor.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'YE YAKINIZ"

Bizlere demokrasi dersleri vermeye kalkanların neler yaptığını görüyoruz. Bizleri eleştirenler en küçük sıkıntılarla karşılaştıkların dünyanın en faşist uygulamalarına gidiyorlar. Terör örgütlerini başka yerlerde desteklerler ama kendi topraklarına eylem yaptırmazlar. Büyük Türkiye'nin kendi demokratik ve ekonomik politikalarını belirleme adımlarının ne kadar önemli olduğunu gördük. Büyük ve güçlü Türkiye'ye hiç olmadığımız kadar yakınız.

KILIÇDAROĞLU'NA TACİZ TEPKİSİ

Önümüzde 2023 seçimleri var. Elbette her seçim önemlidir. 2023 seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır. Hala eski Türkiye özlemi ile yanıp tutuşanlar, terörün, darbenin hakim olduğu kötü günleri bu ülkeye geri getirmek isteyenler var güçleriyle savaşıyor.

CHP Genel Başkanı söze gelince demokrasiden adaletten söz ediyor ancak kendi partisi içindeki taciz ve tecavüz olaylarına 50 günden fazladır ses çıkarmıyor. Bunlar böyle söze gelince ortadalar, kendi partilerinde olduğunda sesleri çıkmıyor.