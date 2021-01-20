Susuzluk korkusu endişelendirdi! Vatandaşlar depoya hücum etti





TÜKETİM İKİ KAT ARTTI

Çankaya, pandemi döneminde hem hijyen nedeniyle hem de evde daha çok vakit geçirilmesi nedeniyle su tüketiminin arttığı bilgisini verdi. Çankaya, "4 kişilik bir aile bir haftada 750 litre su tüketirken bu oran pandemide 1.500 litreye çıktı. Tüketim iki kat artarken barajlardaki doluluk da ciddi oranda düşüyor. Bu da özellikle yaz mevsiminde su kesintilerinin artacağı endişesini getiriyor" şeklinde konuştu. Bir tonluk deponun 750 TL'den başladığı bilgisini veren Çankaya, "10 dairelik bir apartman için 15 bin litrelik depo yeterli olur. Bir haftalık su ihtiyacını karşılayan bu deponun fiyatı ortalama 5 bin TL'den başlıyor. Ve fiyatlar kaliteye göre değişiyor" ifadelerini kullandı.