Son dakika: Müslümanlara Fransız zulmü! Faşist yasaya tepki yağıyor





EVDE EĞİTİME DE ENGEL

Tasarı, Müslümanların sadece ibadet yerlerine ve sivil toplum kuruluşlarına müdahale etmekle kalmıyor, eğitim seçimlerini de kısıtlıyor. Üniversite öncesi eğitim kurumlarında başörtüsü takmanın yasak olduğu ülkede, yasa tasarısı ailelerin çocuklarına evde eğitim verme özgürlüğünü de engelliyor. Tasarı, 3-16 yaş arası çocuklarda örgün eğitimi zorunlu kılıyor ancak bir sağlık durumu söz konusu olduğunda devletin izniyle evde eğitim seçeneğini mümkün kılıyor. Yasa tasarısının 18'inci maddesi bir kişiyi teşhir etmek amacıyla kimliğini ya da yerini internette veya mesajla açıklamasını yasaklarken, 20'nci maddesi nefreti körükleyen paylaşımlarda bulunanların acilen yargılanmasını sağlamak için ceza kanununda değişiklik yapıyor.