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Amasya'da korkunç manzara: Kuraklık Yeşilırmak’taki balıkları da vurdu... | Video haber

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Giriş: 10.01.2021 20:37
Güncelleme:10.01.2021 20:51
Amasya'da su seviyesi ve oksijenin azaldığı için Yeşilırmak’ta balık ölümleri arttı. İlk olarak Yazı Bağları mevkisinde balık ölümleri yaşandı. Sürüklenen balıklar kent merkezine kadar ulaştı. Kimi vatandaşlar nehre girerek balıkları avladı, kimileri ise kıyıda çok sayıda balığın çırpınmasını endişeyle izledi.

Yeşilırmak'ta su seviyesi ve oksijenin azalması nedeniyle balık ölümlerinde artış yaşanmaya başlandı.

Balık ölümlerini bazı vatandaşlar endişeli gözlerle izlerken bazıları da nehre girerek avladı.

Bu duruma çok üzüldüklerini belirten vatandaşlardan Mehmet Lama, "Yağmur, kar yağmadı. Kuraklık balıkları vurdu" dedi.

Olağanüstü kuraklık riski bulunan kentin yeterli miktarda yağmur alamadığını belirten Amasya Valisi Masatlı, bugün yaptığı açıklamasında, "Şu anda kar olması gerekiyordu. Dolayısıyla ırmak sathında su seviyesi çok azaldı. Balıkların oksijen ihtiyacı var. Az sularda oksijen azalır. Bizim deredeki kalan oksijen miktarı yüzde 5 seviyesinde. Suyun azalmasıyla oksijen de azalıyor. Dolayısıyla balıkların solungaçlarına çamur türü şeyler dolmaya başlıyor. Hem de solumada güçlük çekiyorlar. Ama öyle söylendiği gibi toplu balık ölümleri yok. Onu özellikle vurgulamak isterim" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerinin kent sahasındaki alanı da aşıp komşu il olan Tokat'ın Turhal ilçesi civarında da ölçüm gerçekleştirildiğine değinen Vali Masatlı, "Toplu balık ölümleri görmedik. Sadece spesifik olarak belirli noktalarda oksijen azlığından ve su azlığından kaynaklı çok kısmi az balık ölümleri var" şeklinde konuştu.

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